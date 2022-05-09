〈美股早盤〉市場憂疫情與通膨拖累經濟成長 科技股領跌 美股開低走低

市場預估高漲的通膨與中國的新冠封控措施將影響經濟成長，美元與債券殖利率大幅走升，將全球股市推進熊市邊緣，美股周一（9 日）開低走低，科技股領跌。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 450 點或近 1.35%，那斯達克綜合指數跌 1.69%，標普 500 指數跌 1.5%，費城半導體指數跌 2.36%。

上周五美國非農就業數據公布後，一波避險情緒襲捲全球市場，聯準會（Fed）的升息與量化緊縮計畫幾乎沒有轉圜餘地。此外，中國國務院總理李克強警告，由於新冠疫情限制，中國的就業情勢已變得「嚴峻」，全球市場情緒進一步受挫。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用以衡量市場恐慌的波動率指數（VIX）一度飆升至 34.28 點，有望創下 3 月 8 日以來最高收盤水準。Andersen Capital Management 創始人 Peter Andersen 表示，市場波動顯示，投資人對未來股市走向存有很大的不確定性。

美債再次遭到拋售，將 10 年期美國公債殖利率從上周五的 3.124% 一度推升至 3.183%，因為投資人的注意力仍然集中在通膨和經濟放緩的擔憂上。

國際油價周一走跌，主因是受到美元走強與中國持續實施封控措施遭成的需求擔憂拖累，截稿前，西德州原油期貨下跌 2.17%，至每桶 107.38 美元，布蘭特原油期貨下跌 2.07%，至每桶 110.06 美元。

此外，歐盟對俄羅斯石油的禁運令再度遇阻，匈牙利堅持要求獲得 5 年豁免期，而此舉可能引發斯洛伐克和保加利亞等其他國家也要求給予豁免。

與此同時，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，4 月國際制裁嚴重擾亂石油運輸，但本月俄羅斯的石油產量預計將會上升。

數位資產方面，比特幣受到美股上周暴漲暴跌、周線收黑影響，周一一度跌至 33,000 美元，較歷史高點已下跌超過一半。比特幣價格已來到 1 月 24 日以來的最低點，如果價格跌破 32,951 美元，它將創下 2021 年 7 月以來的新低。截稿前，比特幣報 33,066 美元，24 小時內下跌 4.8%。

截至台北時間周一（9 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Rivian(RIVN-US) 早盤重挫 13.34%，至每股 24.95 美元

外媒報導指出，福特汽車 (F-US) 將出售其持有 Rivian 約 1.02 億持股中的 800 萬股，此舉正值出售股票的內部人鎖定期到期之際。消息人士透露，福特將透過高盛出脫持股。

Uber(UBER-US) 早盤下跌 0.65%，至每股 25.90 美元

根據外媒報導援引該公司的內部電子郵件報導，Uber 計劃削減行銷與獎勵方面的支出，並將深重考慮增聘人員。該公司執行長 Dara Khosrowshahi 表示，公司需要精簡業務以應對投資人情緒的「巨變」。

Palantir(PLTR-US) 早盤大跌 18.68%，至每股 7.71 美元

美國大數據服務公司 Palantir Technologies 在周一美股開盤前公布 2022 會計年度第一季財報，儘管營收成長 31% 至 4.464 億美元，優於市場預期的 4.434 億美元，但每股獲利僅 0.02 美元，低於市場預期的 0.04 美元，此外，由於政府業務收入成長放緩，該公司給出第二季黯淡財測，營收估 4.7 億美元，年增 25%，低於市場平均預期的 4.839 億美元，也低於去年同期的成長幅度 49%。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月批發庫存月增率終值預期 2.3%，前值 2.3%

美國 3 月批發銷售月增率預期 1.8%，前值 1.7%

華爾街分析：

Nordea Asset Management 宏觀策略師 Sebastien Galy 表示，美國股市相當昂貴，尤其是科技股，市場不知道 Fed 需要將利率調到多高才能控制通膨，而且有經濟放緩的感覺，市場上有很多負面因素。

AMP Investments 經濟學家 Diana Mousina 表示，目前股市短期前景仍然混亂，因為市場擔心經濟大幅放緩與 Fed 大幅升息，可能還會出現更多下行趨勢。