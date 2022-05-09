〈俄烏衝突〉G7宣示禁運俄油 加強對俄經濟孤立

在俄羅斯 5 月 9 日「勝利日」前夕，七大工業國集團（G7）承諾將禁止進口俄國原油，加強對俄國的經濟孤立，以制裁俄國侵略烏克蘭。

G7 領袖周日（8 日）與烏克蘭總統澤倫斯基召開視訊會議後，宣示將分階段減輕對俄國能源的依賴，包括逐步禁用或禁止進口俄國原油，並將以及時、有序的方式推動這項計畫，確保各國有時間找到替代能源。

迄今為止，西方國家在制裁俄國方面密切配合，但若涉及俄國石油和天然氣，歐美國家的步調並不一致。

美國已經宣布禁運俄國能源，但美國並非俄國能源的主要消費國。相較下，歐洲較依賴俄國石油。雖然歐盟計劃今年對俄國天然氣的依賴減少三分之二，但德國反對全面抵制俄國，故成員國周日仍在磋商。

日本首相岸田文雄也出席 G7 領導人與澤倫斯基的視訊會議，並表示原則上將禁止進口俄國生產的石油。

岸田文雄這番話意味著日本的風向出現稍許轉變。就在幾天前，日本經濟產業大臣萩生田光一曾說，由於日本國內資源有限，難以立即跟進盟友的腳步，禁運俄羅斯石油。

日本的能源高度依賴進口，數據顯示，上年度俄國石油占日本石油進口總量的比率為 4%，俄國天然氣占日本天然氣進口總量的比重為 9%。

在 G7 擴大制裁俄國之際，沙烏地阿拉伯調降亞洲客戶官方石油售價，加上中國封城拖累需求，導致國際油價周一亞洲盤走低，紐約原油下跌 0.5% 至每桶 109.23 美元，布蘭特原油跌 0.4% 至每桶 111.98 美元。