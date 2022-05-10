興登堡做空推特 稱馬斯克440億美元交易有重新定價風險

賣空機構興登堡研究公司（Hindenburg Research）周一（9 日）警告，若馬斯克放棄收購推特，他可能出售其 9% 持股並支付 10 億美元分手費退出這筆交易，這可能導致推特 440 億美元的收購價格下滑，屆時推特市值將比目前水準砍半，因此做空推特股票。

截稿前，推特 (TWTR-US) 下跌 2.23%，每股暫報 48.69 美元，市值報 372.08 億美元。自馬斯克公開推特持股消息以來該股已上漲 23%，那斯達克指數下跌約 17.6%。

興登堡分析師表示，自馬斯克宣布收購推特以來，多項事態發展削弱了該公司的地位，影響到目前交易狀況，包括科技股持續低迷、推特第一季業績表現黯淡，用戶數量也未達預期，以及如果交易無法完成，馬斯克可能會出售其 9% 股份，因此做空推特股票。

分析師也說，如果馬斯克明天就宣布不買推特，屆時推特市值將比目前水準下跌 50%，因此這筆 440 億美元的交易價格也將會下調。

興登堡稱支持馬斯克將推特私有化的努力，也相信他能完成這項計畫，但認為馬斯克沒有理由在推特目前的估值上這麼做，這筆交易可能會以較低的價格完成，也說馬斯克可能會支付 10 億美元的分手費退出交易，而此舉將使其重新握有重新談判籌碼。

對此，推特拒絕置評，馬斯克隨後回應表示，興登堡的看法很有趣，要該機構往好的一面看，並稱如果交易能以「更合理的價格」完成，預期特斯拉的股東會感謝他。