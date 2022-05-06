日本外長出訪斐濟帛琉 牽制中國勢力在南太平洋擴張

日本外長林芳正周五 (6 日) 啟程前往太平洋島國斐濟和帛琉訪問，將會晤兩國外長，擬呼籲共同朝實現「自由開放的印度太平洋」推進，以牽制中國在南太平洋擴大軍事影響力。

日本外長曾在 2 年 9 個月以前訪問斐濟、帛琉兩國。由 18 個國家 / 地區所組成的太平洋島國論壇 (PIF) 秘書處就設在斐濟，而日本在斐濟、帛琉兩國的基礎建設方面亦給予支援。

林芳正這次前往兩國訪問的動機，主要原因在於中國今年 4 月和索羅門群島簽署安全合作協議，雖然該協議的詳細內容未對外公開，但根據在網路上曝光的草案內容，索羅門群島擬允許解放軍派兵部署和船艦靠港。

林芳正 4 月下旬曾致電澳洲外長潘恩 (Marise Payne)，雙方都擔憂中索安全協議可能影響整個亞太地區的安全。日本外務省也於 4 月底派遣外務政務官上杉謙太郎到索羅門群島訪問，並於當時會晤索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞 (Manasseh Sogavare)。

另外美國政府也在 4 月派遣印太事務協調官康貝爾 (Kurt Campbell) 出訪斐濟、巴布亞紐幾內亞，以及索羅門群島。

俄羅斯侵略烏克蘭，使得國際社會關注歐洲局勢，但包含美、日在內的眾多國家，也擔憂中國趁隙在太平洋地區擴張勢力。美國此時正為了應付中、俄兩國問題而忙得不可開交，期盼日本、澳洲等盟國能適時出手牽制，以防止太平洋各個島國過度向中國傾斜。