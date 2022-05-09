印度盧比跌至歷史新低 外資創紀錄撤出印度股市

印度盧比周一 (9 日) 跌至歷史新低，因美元走強，外資也在撤出印度股市。

盧比周一下跌 0.7% 至 77.4337 兌 1 美元，跌破 3 月份觸及的歷史低點 76.9812。印度股市持續下挫，標準普爾 BSE Sensex 指數回落 1.5%。

孟買星展銀行 (DBS Bank Ltd.) 資金和市場主管 Ashhish Vaidya 表示，盧比貶值明顯與美元走強及油價有關，油價也讓盧比持續承壓。

今年以來，外資已經由印度股市撤出創紀錄的 177 億美元。在通膨飆升，而全球主要市場可能激進升息的情況下，即使印度央行意外升息，但未能阻止盧比貶值，因為不斷擴大的經常帳赤字加劇了市場擔憂。

投資者還擔心，由於上海收緊新冠疫情封鎖措施，整體亞洲股市可能進一步受挫，並影響全球經濟成長。

印度還依賴進口來滿足其約 80% 的石油需求，在能源價格強升之下，可能會加速通膨，並擴大其經常帳及貿易的逆差。

Reliance Securities 資深研究分析師 Sriram Iyer 表示，印度盧比走弱主因，是對全球股市與經濟前景的擔憂，和債券殖利率上升打壓市場情緒。

法國巴黎銀行策略師 Siddharth Mathur 和 Chidu Narayanan 發布報告認為，由於國內金融狀況迅速收緊，股市情緒惡化，盧比面臨很高的下行風險。

美元指數周一早盤上漲 0.35%，至 104.02。