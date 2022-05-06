〈台幣〉股匯雙殺 貶1.51角收29.66元逾22個月新低 周線連七貶

台北股匯今 (6) 日上演資金大逃殺，新台幣兌美元早盤重貶超過 2 角，直接摜破 29.6、29.7 元兩道關卡，下探 23 個月新低，隨著股市跌幅收斂，盤中也見到央行調節的跡象，終場匯價貶幅收斂，貶值 1.51 角，以 29.66 元作收，仍寫下逾 22 個月新低，台北及元太外匯市場總成交值 20.875 億美元。

新台幣周線連七貶，本周累計貶值 0.61% 或 1.8 角。

受美股周四崩跌影響，台股今天一度急殺逾 380 點，回測 16300 點關卡，電子、金融股殺聲隆隆，不過，航運股表現有撐，帶動大盤跌幅收斂，終場下挫 287 點，收在 16408 點，失守短均，外資反手賣超 235 億元。

Fed 一如預期升息 2 碼及縮釋出表計畫，主席鮑爾也強調升息 3 碼不在考慮範圍內，正當市場以為利空出盡之際，股市隨即遭到拋售，資金湧入避險美元，帶動美元指數強漲近 1%。

外資今天大舉提款台股並匯出，新台幣兌美元匯率今天最低來到 29.724 元，驟貶 2.15 角，為 2020 年 6 月中旬、23 個月以來的新低點，不過，午盤過後跌勢逐漸縮小，終場貶 1.51 角，收在 29.66 元，台北外匯市場成交值放大至 14.89 億美元，元太外匯市場成交值 5.985 億美元。