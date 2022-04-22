小摩：市場過度悲觀 標普500企業Q1獲利可望優於預期

美股財報季如火如荼進行中，摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.)(小摩) 策略師認為，市場對標普 500 指數成分股公司的第一季獲利過度悲觀，看好美國企業獲利輕鬆擊敗華爾街預期。

由 Dubravko Lakos-Bujas 和 Marko Kolanovic 帶領的小摩策略師團隊認為，今年 Q1 標普 500 企業有望實現 4% 至 5% 的利潤成長，優於市場預期。

小摩策略師稱，即使處在總體經濟和地緣政治風險、高利率、供應鏈衝擊和強勢美元的背景中，企業基本面仍具韌性，並反映在分析師的 EPS 預期上。

彭博資訊 (Bloomberg Intelligence) 數據顯示，目前標普 500 指數公布 Q1 財報的 89 家企業，有 78% 的獲利表現超出預期。

除了獲利表現，小摩策略師也預期，標普 500 企業營收增長率將在今年剩下時間維持在 8% 至 10% 間，但投入成本上升可能體現在較低的利潤率，導致企業下修獲利預估，並拖累股票回購速度。

不過，排除能源部門和庫藏股計畫的影響後，Q1 企業利潤年增率預估值遭小摩下修至 - 1.9%，Q2 為 - 0.7%，代表獲利恐連續下滑。

展望 2022 全年，小摩將標普 500 指數 EPS 預期自 235 美元下修至 230 美元，但仍較去年同期成長 10%。