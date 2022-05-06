〈Meta攻元宇宙〉亞洲首座XR Hub落腳台灣 有三大任務

Meta(FB-US) 今 (6) 日宣布在台灣成立亞洲首座 XR Hub Taiwan，攜手資策會、文策院、外貿協會、台北市電腦公會共同打造 XR 生態系、拓展元宇宙市場商機，Meta 指出，未來 XR Hub 將有三大任務，分別鎖定文化藝術、經濟商業、社會公益等領域布局。

Meta 大中華區業務總經理朱怡靜表示，Meta 投入元宇宙領域，台灣夥伴是重要基石，攜手資策會成立亞洲首座 XR Hub 將是 Meta 布局的新里程碑，也為邁向下世代社群科技準備，Meta 全球產品長 Chris Cox 則透過影片點出，硬體、公共建設、普及率將是元宇宙發展的關鍵。

Meta 表示，XR Hub 落腳在數位創新基地 (digiBlock C)，在文化藝術領域上，將聯手文策院，透過科技結合文化內容產業發展，支持台灣在元宇宙中文化藝術領域發展。

至於在經濟商業、社會公益上，Meta 指出，將分別與外貿協會、台北市電腦公會合作，將與外貿協會旗下台灣經貿網合力建構虛擬的「台灣經貿網元宇宙未來館」，同時與台北市電腦公會聯手台灣非營利組織、在地開發者等建立具指標性的 AR/VR 公益示範案例。

Meta 表示，身為全球 XR 協會 (XR Association) 的創始成員，未來在台灣也將積極與政府部門、專家學者、非營利組織及產業協會聚密聯繫與公開合作，實踐 2020 年發布的「Meta 負責任創新原則」，也期許未來 5-10 年後，將元宇宙的美好願景落實在大眾生活中。