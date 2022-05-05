〈房產〉房市工料雙漲+政府打房 今年首季核發建照量少超過一成

受到工料雙漲與政府打炒房，據內政部統計，2022 年第一季全台住宅類建照共 3.9 萬戶，年減 13.9%，跟 2020 年同期相比仍成長 12.4%，今年首季建照位於高水位，使照量也持續增加，全台共 2.6 萬戶，年增幅 13.8%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，近年工料雙漲，營建成本攀高，加上政府打炒房，新案市場開始調控供給，不過房市火熱，今年首季建照量維持高量，在前幾年推案都在高點的狀態下，使照核發數量也持續走揚。

全台六都今年第一季核發住宅類建照量增減不一，減少最多者為台中市，年減 47.0%，其次新北市，跟去年同期相比減少 36.2%，桃園市略減 3.0%，其他三都首季建照量皆成長，台南市年增幅高達 49.7%，台北市也有 36.2% 的增幅，高雄市今年首季建照量與去年同期相比增加 25.0%。

郎美囡分析，台中市、新北市近幾年因房市熱絡，在重劃區推案量大，但政府打房態度明確，且待售物件需要去化，促使建商調整腳步，至於台南市受惠科技業議題，看好未來就業人口帶動區域發展，推案量有增無減，台北市則有許多危老、都更案，因此今年首季建照量顯著成長。

在住宅類使用執照核發數量上，今年首季僅台南市減少 47.8%，其他五都今年首季與去年同期相比都成長，郎美囡指出，近幾年房市升溫，新案推案量大推升歷年使照量，桃園市有 2.71 倍的高成長，主要是去年第一季使照量偏低，但在去年在第二季以後大幅增加，今年首季使照量也高，因此相比之下出現高幅成長，而台南市今年減少近半，係因去年同期量體多，今年首季的使照量並未特別低。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，政府致力整肅房市，限制預售交易之政策多少對建商有衝擊，部分區域新成屋量較多，若再加碼新案，可能造成多殺多的區域賣壓，屆時將有一波價量盤整。