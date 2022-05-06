〈房產〉高雄高楠公路近一年逾百筆透天厝交易 居六都之冠

依實價登錄統計，從 2021 年至今年 3 月底為止，全台六都分別的透天及別墅熱門交易冠軍路段，以「高雄楠梓區的高楠公路」共有 108 筆透天厝交易，拿下六都最熱透天路段，平均成交總價為 1218 萬元，其次在新北市新店區的安祥路，成交筆數也達 72 筆。

台灣房屋仁武 7+1 工商加盟店店長黃明智表示，「高楠公路」橫跨仁武、楠梓等行政區，為北接橋頭、岡山，南通高雄市區的重要道路，因近期有「高鐵大鎮」的交屋潮，而相距這裡約 5 分鐘車程的仁大工業區，擁有上萬人的就業人口，因此「高鐵大鎮」有不少工業區的首購族、小家庭來此購屋，自住客佔比高達 8-9 成。

不過，隨著台積電 (2330-TW) 確認將進駐中油高雄煉油總廠舊址的消息公布，這裡的房價瞬間提升，黃明智指出，目前透天行情已來到至少 1500-1600 萬元，且因已購客都是自住為主，所以目前釋出銷售的物件稀少。

在這些透天熱門路段當中，房價最便宜的是台南六甲區龜子港，透天均價 667 萬元，台灣房屋新營加盟店店東楊智訓指出，「龜子港」是六甲、下營、官田、新營市區的中心點，往來市區只須 10 分鐘車程，生活機能頗佳，走台 1、國 3 也能便於通往南科，這些熱門透天中，不乏新案交屋潮，且因受南科發展，帶動鄰近的善化房價一路上揚，千萬透天豪墅林立，屬於親民房價區的六甲區，透天產品千萬元有找。