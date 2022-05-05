〈房產〉北台灣房市今年520檔期推案1647億元 2018年來次低

據市調機構統計，北台灣 2022 年房市 520 檔期新成屋及預售屋預估推案量約 1647.7 億元，雖較去年實際推案量略增約 50 億元，但卻是 2018 年以來次低量，年增幅僅約 3％。住展研發長何世昌表示，受到政府打房、央行升息、俄烏戰爭，以及本土疫情大爆發的多重衝擊，建商推案意願不高。

連續兩年房市 520 檔期都泡湯，今年除了桃園市，其他縣市新推案全面熄火，雖然疫情嚴重，但因造價成本居高不下，疫情又使缺工情況更加惡化，消費者難有便宜可撿。

統計資料顯示，今年 520 檔期推案量最大的縣市為桃園市，預估推案量達約 586.9 億元，主因是中壢青埔特區、龜山 A7 重劃區推案量挹注所致；前者案量 250 億元，後者案量約 100 億元，兩大重劃區案量總計約 350 億元，占桃市總體案量比例逾 5 成。

青埔特區與 A7 重劃區今年首季推案極少，新案、延推案集中於 520 檔推出。反觀 Q1 推案火力猛烈的桃園區、八德，520 檔進入中場休息。青埔近年房價漲勢極大，新案最高開價已出現破歷史新高的 6 字頭，520 檔新案開價還可能再創新高，房價天花板到底在哪裡？頗值得關注。

去年本土疫情爆發時，雙北市為疫情重災區，市況所受衝擊最大；今年疫情炸裂，建商率先舉白旗，台北市推案量僅約 254 億元，新北市約有 532 億元，新北市罕見地讓出重大檔期推案龍頭地位。

台北市 520 檔各行政區推案分布零星，呈現群龍無首的狀態，部份指標豪宅案持續延推，但部份建商或許評估首購剛性需求所受影響相對低，因此有高達六成多建案是 30 坪以小宅案，最小坪數房型僅有 10 坪；小宅案如中正「仁愛旭」、大同「永筑埕曦」、中山「長安馥」、大安「友座安森」、信義「信義 WOW」等案。

新北市火力最強的是林口，推案量約百億元；去年以來，林口房價與買氣快速走揚，到了今年首季，新案成交均價最低從 3 字頭起跳，連離捷運站較遠的新市鎮北段、或者較不受本地人青睞的南勢地區，2 字頭建案均已消失，而 520 檔開賣的建案售價大多在 4 字頭以上。

何世昌指出，新竹菁華區推案量少、供需失衡，建商轉進周邊區域大舉推案，如竹市北區、竹縣新埔、湖口等，這三個區域案量占大新竹總案量逾七成。