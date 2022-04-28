〈房產〉營建成本上揚 台南、高雄新房比中古屋貴4成

由於物價上揚、營建成本也增加，推升新屋價格一路走升，依據實價登錄資料統計，房仲業者比較六都及新竹縣市的新屋成交均價及中古屋成交均價發現，台南市及高雄市新屋、中古屋價差幅度最大，新屋每坪單價高中古屋 42% 以上。

台北市、桃園市、台中市及新竹縣市價差幅度都超過 25%，僅新北市價差幅度低於 20%，是六都中價差幅度最小的區域。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，近幾年園區議題帶動房市的效果強，新案價格拉升的速度快，擴大台南及高雄新屋與中古屋的價格差距，此外，也因全球物料上漲，買方普遍預期未來新屋價格難墜，提高對高價物件的接受度，因此都會區的新屋價格大幅超越中古屋。

觀察全年六都及新竹縣市近半年新屋成交均價，桃園、台中、台南、高雄、新竹縣市都在 2 字頭，顯見 1 字頭新案已難尋，在新屋與中古屋價差的部分，每坪價差最大的區域為台北市，新屋平均每坪高於中古屋 19.4 萬元，價差幅度 28.8%，高雄市價差每坪 7.5 萬元，新屋比中古屋高 42.4%，台南市每坪價差 6.6 萬元，價差幅度 42.9%，是六都中價差幅度最高的區域，台中市每坪價差也有 6.0 萬元，新屋與中古屋差距 29.3%，桃園市及新竹縣市的新屋都比中古屋高 5 萬元，價差幅度桃園市 26.7%、新竹縣是 25.7%，新北市雖然每坪價差也為 5 萬元，但新屋與中古屋的價差幅度僅 15.1%，是六都中差距最小的區域。



郎美囡分析，台南市及高雄市因產業帶動房市話題，雖然價格逐年走高，但房價相對於北部及中部低，買方看好未來具有成長空間，儘管價格走揚依然捧場；台北市不動產土地成本高，新案大多以高級住宅、豪宅為主，且均價全台最高，因此單坪價差大。

此外，受惠台商及資金回流，台北市及台中市的豪宅市場交易表現不俗，新豪宅的價格也穩中求進。而桃園市及新竹縣市具有產業園區、就業人口增加等利多，且新屋價格與雙北相比依然親民，故新屋頗獲買方青睞；至於新北市幅員廣、量體大，新屋價格揚升的同時，周邊中古屋主也跟著調價，讓價差縮小。值得一提的是，都會區新屋價格走高，面臨現階段稅制及成本問題，議價空間小，買方若有價格考量，中古屋市場較容易找到理想物件。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，近年工料雙漲，建築成本增加，導致新屋價格一路走揚，加上房地合一稅造成的閉鎖效應，讓市場物件漸少，惟政府致力於打炒房，接二連三推動抑制房市發展的政策，尤其央行升息增加購屋成本，建議買方購屋前充分掌握價格走勢及政府動態，並檢視財務狀況，避免資金出現缺口。