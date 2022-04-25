〈房產〉北市廠辦新增供給將陸續出籠 漲勢延續與否待觀察

近期北市大內科、南港以及北士科等三大產業聚落廠辦買氣熱絡，甚至不斷出現購置整棟全樓層的交易資訊，根據統計，從建照資料及預計完工年的調查顯示，台北市正醞釀未來五年逾 80 萬坪的新增辦公室供給，以南港近 42 萬坪最多，辦公室空置率攀升壓力將難避免，屆時廠辦大樓的漲勢是否得以延續則有待觀察。

高力國際董事總經理劉學龍指出，過去 10 年來全棟交易的交價金額幾乎呈現逐年上漲緩步推升，如西湖段的飛雁總部大樓在 2010 年以全棟 35.6 億、單價每坪約 50 萬向華固建設 (2548-TW) 購入，隔年三商美邦人壽以每坪約 61 萬購入萬國科技中心，緊接著 2012 年富邦人壽以 70.9 億元買下「長虹新凱旋大樓」廠辦案、每坪單價已趨 67 萬元，而到 2021 年聯發科 (2454-TW) 斥資 32.6 億元向遠傳購買「速博大樓」之成交單價更已趨近 70 萬元水準。

整棟辦公樓供給相對較多的舊宗段交易更為熱絡，價格從每坪約 40 萬元，到 2020 年萬海集團以 37.7 億向長虹建設買下「長虹新世代」二棟大樓，平均每坪單價已來到 50 萬元，而今年 2 月永豐何家買下「台北影業大樓」，每坪單價更衝上 55 萬元。

緊鄰的五期重劃區，也從每坪約 40 萬元起漲，近期成交如 2021 年三商美邦以 34 億購置「華固智富中心」、每坪單價已達約 63 萬元，而今年 4 月領航家砸 30.68 億買進「長虹豐匯商業科技大樓」，每坪單價更達 68 萬元，再往外圍之安康 / 潭美一小段區域，價格也持續刷新，例如自去年年起威剛分批以總計超過 30 億元買下「長虹雲端科技大樓」11 個樓層，高樓層單價也突破 50 萬元。顯示因原本內科三大區段可購買的廠辦大樓稀缺，買方可購選擇有限，造成內科外圍區位也受惠。

高力國際資本市場及投資服務部資深執行董事黃正忠指出，這十年來大內科廠辦交熱絡，買家不乏金融保險業、科技業，甚至傳產業，讓大內科廠辦單價一路從 4 字頭衝上 7 字頭，甚至非核心區域也站上 6 字頭。

黃正忠也強調，自美中貿易戰以來，產業擴張的自用需求帶旺廠辦、廠房交易熱潮，在有產業支撐的區域如桃園、新竹、台中、台南尤其明顯，在雙北幾個重要產業聚落如台北市的內湖、南港、北士科及新北市的新莊、五股都因為產業回流需求帶動，近三年廠辦買氣相當活躍。然而，在過去幾年的辦公室交易熱潮，也造成開發商、投資人搶建辦公樓的風潮，高力國際統計，從建照資料及預計完工年的調查顯示，台北市正醞釀未來五年逾 80 萬坪的新增辦公室供給，以南港近 42 萬坪最多。



