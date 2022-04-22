〈房產〉3月房貸利率寫近2年高點 央行：4月升幅恐再擴大

台灣央行今 (22) 日公布 3 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款為 734.88 億元，較上月大增 325.45 億元，房貸利率 1.378%，月增 0.011 個百分點，創 2020 年 5 月來新高，央行不諱言，在第一季升息 1 碼後，4 月恐會反映，房貸利率調幅再擴大些。

央行指出，第一季理監事會議決議升息 1 碼後，五大銀行房貸利率多半是在 4 月才相繼調升，3 月調幅較小，不排除 4 月還會有調幅大一點的狀況，甚至還不是足額調升。

而 3 月購屋貸款較 2 月大增超過 300 億元，央行解釋，主要是因 2 月僅 15 個工作天數，使部分貸款遞延到 3 月，因此，3 月整批分戶貸款增加。

另一方面，央行提到，由於營建成本高漲，使房價居高不下，也會反映在貸款金額上。

據六都地政局公布的移轉棟數資料顯示，今年第一季六都移轉棟數為 6.49 萬棟，年增 4%，移轉棟數創 11 年來同期新高，尤其是新北、台南和高雄，移轉年增幅均達 7% 以上。

不過，房仲業者分析，第一季的移轉是發生在 3 月初以前的交易，尚未反映這波升息等因素干擾，後續外在變數逐漸增加，包括政府打算禁止預售換約、長期利率看升等，恐讓今年房市出現一些挑戰。