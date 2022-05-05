馬斯克、Wood同一陣線 批評被動投資「已經過頭」

預計成為 Twitter(TWTR-US) 新老闆的馬斯克 (Elon Musk)，本周透過 Twitter 發布他的買股技巧，告訴粉絲「購買你相信的公司的股票」，並且批評大型機構的被動投資帶來動盪。

方舟投資 (Ark Investment Management LLC) 創辦人 Cathie Wood，也加入這場富有爭議且尚無定論的辯論之中。她以特斯拉 (TSLA-US) 為例，認為被動投資讓人們失去入場機會。

Wood 表示，特斯拉在被列入標普 500 指數之前，就是良好的投資標的，但被動投資讓人們錯失其巨大的商機。

她說：「過去 20 年裡加速轉向被動型基金的做法，未來在歷史上，將被視作大規模的資本配置錯誤。」

Wood 是最知名的主動型基金管理者之一，但她在過去一年遭遇了挫折，旗艦產品 ARK Innovation ETF 下跌近 45%。但在此之前，她提前大舉布局特斯拉，讓旗下 ETF 多年的表現遠勝其他同業。

做為特斯拉執行長，馬斯克本周在 Twitter 上談及買賣股票的邏輯。他認為，買進自己相信的公司，只有在「當你認為他們的產品和服務變糟時才賣股」，市場動盪不要驚慌，這樣能夠長期獲利。

馬斯克警告，投資公司持有大規模股票帶來巨大危險，被動投資「已經走得太遠」，應該轉向主動投資。

關於主動和被動基金的爭論已經持續了幾十年。動型基金經理鼓吹他們的業績潛力，以及在高效市場發揮的作用。其他人則表示，主動的風格難以持續擊敗指數，而且與便宜的追蹤工具相比，主動型基金收取了過高的費用。