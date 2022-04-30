美銀示警：標普500跌破4000點 恐引爆資金外逃

美國銀行 (BofA) 策略師周五 (29 日) 警告，標普 500 指數的引爆點 (tipping point) 在 4000 點，一旦跌破該水平，恐引爆大規模資金外流。

由 Michael Hartnett 領導的美銀策略師團隊引用 EPFR Global 數據指出，過去三周以來，股票基金的資金外流規模已是 2020 年 3 月以來最大，顯示投資人已開始逃離股市。

自 2021 年初以來，流入股票基金的資金規模達 1.1 兆美元，觀察標普 500 指數，這些資金平均入場的點位是在 4274 點，這代表標普 500 指數必須跌破 4000 點，投資才會忍痛離場，即較周五收盤價再跌 3.2%。

對全球經濟陷入衰退的焦慮情緒，加上聯準會 (Fed) 的激進政策，今年使全球股市陷入困境，債市也飽受煎熬。

美銀策略師表示，今年股債市遭遇歷史性崩跌，反映央行即將從量化寬鬆 (QE) 朝向量化緊縮 (QT) 的政策轉變，市場本身情緒也非常糟糕。

鑒於低迷情緒和持股狀況，美銀策略師認為，雖然市場可能出現反彈，但幅度不會太大。

美銀拿當前的金融市場與 1973 年至 1974 年的情況進行比較，稱聯準會必須在高通膨打擊經濟或市場之前收緊政策，在此之前，資產價格勢必會走低。