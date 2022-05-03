大摩：美股拋售還沒完 恐再下跌16%

據報導，大摩 (Morgan Stanley) 首席美國股票策略師 Michael Wilson 重申了空頭警告，表示美股拋售潮恐怕還有很長一段時間，預估標準普爾 500 指數將從目前水準下跌 8% 至 16%。

Wilson 在給客戶的報告中表示，標普 500 指數近期至少跌至 3800 點，最慘可能跌至 3460 點。該預測意味著標普 500 指數將從當前水準下跌 8% 至 16%，主要受到成本上升和經濟衰退風險增加的衝擊。

今年 4 月成為美股 2 年多來表現最糟糕的 1 個月份，對經濟放緩的擔憂、持續高通膨以及美聯準會 (Fed) 日益激進的貨幣緊縮言論，都打壓了市場風險偏好。

Wilson 表示，標普 500 指數的實際收益率已經跌至 1950 年代以來最負值。

在所有股票策略師中，Wilson 對標普 500 指數的年底目標價預估值最低，但是並不排除美股在長期拋售後會出現短暫喘息，建議投資者在反彈時賣出。

美銀策略師團隊日前引用 EPFR Global 數據指出，過去三周以來，股票基金的資金外流規模已是 2020 年 3 月以來最大，顯示投資人已開始逃離股市。

美銀策略師拿當前的金融市場與 1973 年至 1974 年的情況進行比較，稱聯準會必須在高通膨打擊經濟或市場之前收緊政策，在此之前，資產價格勢必會走低。