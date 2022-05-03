小摩：投資人悲觀情緒過頭 給了美股即將反彈的機會

聯準會即將大舉升息之際，悲觀情緒籠罩美股市場。不過摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.)(小摩) 策略師認為，由於市場負面情緒過於強烈，美股可能即將反彈。

以 Marko Kolanovic 為首的分析師在最新報告指出，備受關注的美國個人投資者協會調查，目前來到 2009 年 3 月初以來最悲觀的水準。當時標普 500 指數觸底，最終全年反彈 23%。

摩根大通認為，投資者情緒處於極度疲軟，加上投資者現在持股不足，而第一季企業財報優於預期，應該會讓市場反彈。

摩根大通的看法與其他華爾街分析師形成對比，許多分析師認為，各類風險將繼續打擊股市。例如，摩根士丹利的 Michael Wilson 警告，標普 500 指數近期恐跌至 3800 下方，甚至到達 3460 點，相當於較周一收盤下挫逾 16%。

相反地，摩根大通認為，投資者擔憂過度。隨著全球經濟增長預計將在下半年反彈，雖然美國經濟擴張「正在減弱」，但並未脫軌。

摩根大通策略師表示，對中國經濟增長前景的擔憂、對第一季財報季的負面看法、對債券殖利率上升的擔憂，以及美元走強導致金融狀況進一步收緊，所有這些似乎都削弱了股票和信貸投資者的情緒，但這些擔憂被誇大了。

以類股來看，摩根大通建議繼續增持能源股，因為投資者持有的比重仍然不足，在「所有估值指標」中，這是最便宜的產業。