美國擬制裁中國海康威視 可能影響180國客戶

英國金融時報 (FT) 報導，知情人士透露，美國研擬對中國監控設備商海康威視 (002415-CN) 實施人權相關制裁，已經告知盟友此事，此舉預料將影響全球超過 180 個採用該公司產品的國家。

美國指控海康威視涉嫌協助中國政府打壓新疆維吾爾人，並告知超過 180 個採購其產品的國家，但報導並未說明制裁內容。美國財政部將透過一份特別指定國民 (Specially Designated Nationals ，SDN) 名單實施制裁，禁止美國企業或公民與名單上的人進行交易，並凍結在美國資產。

海康威視原本就因為違反美國外交和國安活動，在出口和投資方面都受到美國限制。

針對媒體求證，白宮和財政部都拒絕評論，海康威視表示美國的潛在行動需要進一步確認，公司一直遵守營運所在國家的法律和規定。

曾任美國副貿易代表、目前在新美國安全中心擔任研究員的 Emily Kilcrease 說，若美國把海康威視列入 SDN 名單，美中緊張將大幅升級。

她說：「雖然人權是拜登政府相當重視的議題，但我認為他們在做法上會比較謹慎。」Emily 預料拜登將把這項制裁看作是針對不時之需做準備的舉動。

美國前總統川普執政時代通常避免動用 SDN 清單，這可說是華府最強大的制裁工具。例如美國 2019 年曾考慮把華為列入該清單，但最終擱置該計畫。