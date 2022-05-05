IATA：兩因素衝擊 3月全球航空貨運需求年減5.2%

全球正逐步走出新冠肺炎疫情陰霾，但是國際航空運輸協會 (IATA) 發布的最新數據顯示，新冠肺炎變種病毒 Omicron 在亞洲肆虐，且俄烏戰爭持續延燒，導致全球航空貨運需求下滑。

IATA 在報告中指出，以貨物噸公里 (CTK) 為單位計算，3 月份全球航空貨運需求較去年同期下跌了 5.2%。而運能雖然年增 1.2%，但是卻較 2 月份 11.2% 顯著下滑，其中，亞洲和歐洲的運能跌幅最大。

從各地區來看，3 月份亞太地區航空貨運量年減 5.1%，運能下跌 6.4%。北美航空貨運年減 0.7%。歐洲航空貨運量年減 11.1%，是所有地區跌幅最大的。

不過，拉丁美洲航空貨運量年增 22.1%，運能增長 34.9%，表現強勁，而非洲航空貨運量也年增 3.1%。

IATA 總幹事 Willie Walsh 表示，航空貨運市場反映了全球經濟的發展，3 月貿易環境惡化。由於俄烏戰爭及中國封城都不太可能在短期內結束，航空貨運市場恐將面臨更大的挑戰。

報告指出，作為貨運需求領先指標的新出口訂單，目前在除了美國以外的所有市場皆出現萎縮。採購經理人指數 (PMI) 在 3 月份降至 48.2，創下 2020 年 7 月以來的新低。

由於中國實行了嚴格的防疫封鎖措施，經濟增長放緩，並且俄烏戰爭加劇了供應鏈的中斷。2022 年全球商品貿易預期將持續下跌。