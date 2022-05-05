〈房產〉若升息1%每月還款不變 房貸可貸金額少9-12%

美國聯準會 (Fed) 4 日宣布升息 2 碼，市場預期下個月聯準會還會升息，美國快速升息增添國內利率走升壓力，房仲業者指出，若未來房貸升息 1% 後，以每月還款 4.8 萬元試算，20 年期的本利平均攤還房貸，升息前可貸款 1000 萬元，升息後同樣每月房貸支出，卻只能貸款 910 萬元，30 年期的話只能貸款 874 萬元，約等於少掉 9-12% 的貸款金額。

信義房屋 (9940-TW) 指出，升息將導致民眾的購屋負擔能力下滑，對房價支撐也會形成考驗。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，大幅降息可以降低民眾購屋負擔，同時間也提升購屋人對於房價的負擔能力，相對利率一旦反轉進入升息循環，民眾資金成本增加，同樣的每月還款金額，可以貸到的房貸金額明顯下滑，國人長期習慣的低利資金寬鬆環境，已經漸趨緊縮。

以 20 年期本利平均攤還，房貸利率 1.5% 試算，原本月繳 4.83 萬元可以貸款約千萬元，若未來升息 1%，同樣的月繳房貸金額，卻只能貸款 910 萬元，若是 30 年期的房貸試算，原本 1.5% 的房貸利率，月繳 3.45 萬元，可以貸款約千萬元，若未來升息 1%，則同樣的還款金額，僅能貸款 874 萬元，無形中房價負擔能力就少了 126 萬元。

曾敬德表示，試算過後會發現，一旦未來大幅度的升息，使用 30 年期房貸的購買力反而影響比 20 年期還要顯著，這波升息循環到來，未來房貸利率有可能會超過 2%，建議消費者可以先試算未來升息後負擔會不會太沉重，即使面對升息到來也不必太過恐慌，畢竟利率總是會上下浮動，未來利率也有可能調降，只是現階段面對升息要先做好準備。