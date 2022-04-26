〈房產〉3月購屋貸款、土建融餘額雙創新高 年增率雙升

台灣央行今 (26) 日公布 3 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 8 兆 9613 億元、2 兆 8856 億元，雙雙續創歷史新高，房貸餘額年增率上揚 0.06 個百分點至 9.45%，終結連 2 跌，而土建融餘額年增 13.64%，也較上月上揚 0.05 個百分點，為連 3 升。

央行說明，由於 2 月工作天數少，部份貸款遞延到 3 月反映。

據央行日前公布 3 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款為 734.88 億元，較 2 月大增 325.45 億元，房貸利率 1.378%，月增 0.011 個百分點，也創 2020 年 5 月來新高，然而，隨著央行已在第一季升息 1 碼後，不排除房貸利率調幅會再擴大。

央行認為，連續幾波打房效果，將會慢慢反映出來。

房仲業者則指出，據內政部公布最新移轉資料顯示，今年第一季的建物買賣移轉棟數達 8.5 萬棟，創 2011 年後的同期新高，雖連續兩季的移轉棟數年增率都維持 5% 年增率，但增漲力道已經不如 2020 年第三季至去年第二季當時年增 16-33% 的強勁表現。

尤其目前還有疫情、升息和高房價等因素，房仲業者認為，持續擴增的交易量已有放緩跡象，料短期間移轉棟數恐不易再出現大幅度擴增。