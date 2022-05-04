〈房產〉新北、新竹縣30-40歲購屋人 去年Q4購屋總價超過1250萬元

根據聯徵中心資料顯示，面對節節攀升的房價，新北、新竹縣 30-40 歲購屋人去年第四季購屋總價超過 1250 萬元，新竹市則接近 1100 萬元，購屋壓力負擔相對較低的是桃園市，平均購屋總價 948.5 萬元，是北台灣總價平均千萬以內的區域。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在首購買總價千萬以上的房子，已經不是太奇怪的事，不過首購族因為手上資金有限，加上房價高漲，光靠自己努力存錢可能追不上房價的漲幅，因此在雙北常常會發現首購的自備款有長輩資助幫忙，扣掉自備款，加上透過 30 年期的房貸減壓，首購族才得以順利擁有一間自己的房子。

統計資料顯示，房價最高的台北市，去年第四季 30-40 歲的購屋人，平均購屋總價接近 2000 萬元，即使到了新北市購屋壓力可以降低，但去年第四季 30-40 歲的購屋人，平均購買 1308 萬元的房子，且樣本數高達 4200 餘筆，顯見首購族在新北市購買總價 1300 萬元的房子，已經不是新鮮事。

至於桃園則是北台灣價格的凹陷帶，去年第四季 30-40 歲的購屋人，購屋總價平均約 950 萬元，再往南的新竹縣去年第四季 30-40 歲的購屋人，購屋總價則又拉高至 1252 萬元，不過平均面積比較大達 54.1 坪，且新竹地區是銀行鑑估價格成數最高的區域。

曾敬德指出，房價高漲雖然購屋人透過三十年房貸可以降低購屋負擔，但需留意升息循環來臨，可能會讓負擔增加，建議購屋人可以先試算未來升息後的房貸負擔。