〈俄烏衝突〉俄法院下令扣押谷歌在俄羅斯價值700萬美元的資金及房產

俄羅斯媒體報導，由於旗下 YouTube 頻道限制該國一家電視公司的帳號，莫斯科一家法院已下令扣押谷歌 (GOOGL-US) 在俄羅斯價值 5 億盧布（700 萬美元）的財產和資金。

俄羅斯新聞媒體報導，此案涉及 Gazprom Media Holding 旗下的 GPM Entertainment Television，該公司提起訴訟，要求谷歌恢復對其 YouTube 帳戶的訪問權限。

YouTube 在全球封殺了接受俄羅斯國家資助的媒體，目前正面臨來自俄羅斯通信監管機構和政界人士的巨大壓力。

俄羅斯在 2 月 24 日向烏克蘭出兵數萬人，為了控制資訊，俄羅斯封鎖了一些外國網路公司，包括 Meta Platforms Inc. (FB-US) 的臉書和 Instagram。YouTube 目前仍然可用。

國際文傳電訊社 (Interfax) 引述莫斯科仲裁法庭的話說：「GPM Entertainment Television 提出的臨時動議已獲准。」

它表示，這些措施將涉及「扣押資金（包括將進入銀行帳戶的現金）以及谷歌擁有的所有動產和不動產，總金額為 5 億盧布。」

RIA 則報導指出，法院於 4 月 13 日駁回了 GPM Entertainment Television 之前的訴訟請求。

Gazprom Media 在俄羅斯擁有幾項重要的社交媒體和電視資產，其中一些因外國互聯網公司的退出和遭到封鎖而相對受益。