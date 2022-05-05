日美兩國在半導體合作議題達成共識

在美國訪問中的日本經濟產業大臣萩生田光一，於美國時間周三 (4 日) 分別會晤了美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo)、美國能源部長葛蘭何 (Jennifer Granholm)，以及美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai)。日、美兩國就半導體供應鏈的建構問題等，原則上達成共識。

萩生田光一和雷蒙多就半導體的合作問題進行討論，並整理出基本原則，主要內容包括開放市場、透明性和自由貿易等。也明文提到「在日、美兩國和志向相同的國家地區，將共享強化供應鏈韌性的目的。」

另外也提到在半導體製造能力及研究開發的強化，以及人才培育等方面合作的重要性。其他內容還包括，當遇到半導體短缺等緊急情況時，日、美兩國之間將進行協調等。

萩生田光一在記者會上表示，希望和美國攜手，同時讓彼此在各自擅長的領域上大展身手，以此次討論內容為原則，跨出新一步。另外雙方也同意，將在 AI 人工智慧和量子等先進技術的輸出管理問題上，共同擬定合作計畫。

另外，萩生田光一在會晤葛蘭何時，談到了脫碳及能源安全保障該如何兼顧等問題，日、美兩國決定設置溝通管道。

還有在印太經濟架構 (IPEF) 問題方面，萩生田光一也分別和雷蒙多及戴琪兩人進行意見交換。萩生田光一表示，彼此都期盼能夠有更多志同道合的國家加入，並早日建構框架。