美日強化半導體合作 經長：有信心台灣供應鏈最具效率

《日經亞洲評論》報導，美國正與日本積極合作，深化 2 奈米高階晶片製程合作領域，以降低對台積電 (2330-TW)(TSM-US)、三星等晶圓廠的依賴，對此，經濟部長王美花今 (4) 日表示，經濟部上周也與美國在台協會 (AIT) 舉辦座談會，有信心台灣半導體供應鏈與國際合作，是目前最有效率、最好的模式。

王美花表示，國際上各種意見都有，經濟部在上周與 AIT 舉辦的座談中，也特別提到台灣半導體供應鏈與國際合作。

經濟部在 29 日與 AIT 舉辦「台美合作提升全球半導體供應鏈韌性座談會」，探討如何結合台美在全球半導體產業互補優勢，合作提升全球供應鏈韌性，也是台美在去年底建立科技貿易暨投資合作架構 (TTIC) 後，首場半導體產業活動。

經濟部表示，台灣與各國的合作形成的國際生態鏈，也希望成為全球半導體先進製造中心，讓半導體生態系更健全。

國內物價則蠢蠢欲動，衛生紙業者接連透露將喊漲價格，王美花回應，確實國際原物料維持高檔，加上運費、能源價格也還沒降下來，不過昨日同仁赴賣場看，發現大部分衛生紙價格還未變動，消費者還是有不同選擇，經濟部也會鼓勵賣場持續推出平價專區。

至於中國疫情一波未平一波又起，最新傳出鄭州即日起封城一周，王美花說，中國各地封城確實會對供應鏈、原料造成影響，至於外界相當關注的富士康，根據掌握是可以進行閉環生產。