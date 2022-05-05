〈財報〉電商吹冷風 Etsy Q2財測疲弱 盤後挫近11%

Etsy (Etsy -US) 周三 (4 日) 盤後公布第一季營收優於分析師預期，獲利符合預期，但營收成長首次出現個位數百分比，且第二季財測疲弱，顯示疫情改善後，電商業績也隨之降溫，盤後應聲跌近 11%。
近時確認，Etsy 周三收高 8.75%，盤後下跌 11.73 美元或 10.73%，報每股 97.60 美元。
Q2 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期 (StreetAccount 調查的分析師預期)
- 營收：5.40 億美元至 5.90 億美元 vs. 6.28 億美元
- 總成交銷售額 (GMS)：29 億美元至 32 億美元 vs. 34 億美元
Q1 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 調查的分析師預期共識)
- EPS：60 美分 vs. 60 美分
- 營收：年增 5.2% 至 5.79 億美元 vs. 5.75 億美元
由於新冠疫情大流行時，電商享受著高速成長，股價翻升，但在走出疫情陰霾後，市場也越來越擔憂電商業績趨緩，無法維持疫情期的高成長，在電商產業經歷 2 年大成長後，投資者一直在為電商成長放緩做準備，尤其是在經濟持續重啟以及消費者重返實體商店的情形下。
就連電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 也未能倖免，上周公布的財報顯示，亞馬遜已連續第三季營收成長僅個位數百分比，本季營收成長也僅預期介於 3% 至 7% 之間。
Etsy 執行長 Josh Silverman 將財測數據疲弱歸咎於疫情時期的高門檻，但他仍樂觀看待業務長期持續成長的潛力。
「我們正在脫離一個前所未有的時代，在該期間 Etsy 實現了前所未有的成長。」
Silverman 說：「在一個選擇更多的世界中，我們的財測意味著 Etsy 市場 GMS 年率成長降至個位數百分比，守住過去 2 年我們取得的 90% 以上收益。儘管近期存在不確定性，我們仍有充沛的理由可樂觀看待長期表現。」
Etsy 財務長 Rachel Glaser 在財報法說會上表示，公司在 2 月開始看到 GMS 減速，且「整季都在惡化」。她指出，通膨上升、經濟重啟以及俄烏戰爭都是電商業績趨緩的背後催化劑。
Glaser 補充說：「可以肯定的是，今年的開局有點不可預測且波動。」
上個月 Etsy 賣場上大量賣家將其網路商店設置為「休假模式」，以抗議近期的漲價行動。Silverman 低調回應此舉，稱只有不到 1% 的 Etsy 賣家暫時關閉商店，「公司沒有看到平台顧客流失率因此出現重大變化。」