〈財報〉電商吹冷風 Etsy Q2財測疲弱 盤後挫近11%

Etsy (Etsy -US) 周三 (4 日) 盤後公布第一季營收優於分析師預期，獲利符合預期，但營收成長首次出現個位數百分比，且第二季財測疲弱，顯示疫情改善後，電商業績也隨之降溫，盤後應聲跌近 11%。

近時確認，Etsy 周三收高 8.75%，盤後下跌 11.73 美元或 10.73%，報每股 97.60 美元。

Q2 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期 (StreetAccount 調查的分析師預期)

營收：5.40 億美元至 5.90 億美元 vs. 6.28 億美元

總成交銷售額 (GMS)：29 億美元至 32 億美元 vs. 34 億美元

Q1 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 調查的分析師預期共識)

EPS：60 美分 vs. 60 美分

營收：年增 5.2% 至 5.79 億美元 vs. 5.75 億美元

由於新冠疫情大流行時，電商享受著高速成長，股價翻升，但在走出疫情陰霾後，市場也越來越擔憂電商業績趨緩，無法維持疫情期的高成長，在電商產業經歷 2 年大成長後，投資者一直在為電商成長放緩做準備，尤其是在經濟持續重啟以及消費者重返實體商店的情形下。

就連電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 也未能倖免，上周公布的財報顯示，亞馬遜已連續第三季營收成長僅個位數百分比，本季營收成長也僅預期介於 3% 至 7% 之間。

Etsy 執行長 Josh Silverman 將財測數據疲弱歸咎於疫情時期的高門檻，但他仍樂觀看待業務長期持續成長的潛力。

「我們正在脫離一個前所未有的時代，在該期間 Etsy 實現了前所未有的成長。」

Silverman 說：「在一個選擇更多的世界中，我們的財測意味著 Etsy 市場 GMS 年率成長降至個位數百分比，守住過去 2 年我們取得的 90% 以上收益。儘管近期存在不確定性，我們仍有充沛的理由可樂觀看待長期表現。」

Etsy 財務長 Rachel Glaser 在財報法說會上表示，公司在 2 月開始看到 GMS 減速，且「整季都在惡化」。她指出，通膨上升、經濟重啟以及俄烏戰爭都是電商業績趨緩的背後催化劑。

Glaser 補充說：「可以肯定的是，今年的開局有點不可預測且波動。」

上個月 Etsy 賣場上大量賣家將其網路商店設置為「休假模式」，以抗議近期的漲價行動。Silverman 低調回應此舉，稱只有不到 1% 的 Etsy 賣家暫時關閉商店，「公司沒有看到平台顧客流失率因此出現重大變化。」