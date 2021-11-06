〈美股熱門股〉Shake Shack營運看旺漲16% Expedia第三季財報超預期漲15%

Shake Shack 後市營運看旺 大漲 16.51%

美國漢堡連鎖店 Shake Shack(SHAK-US) 儘管第三季營收創歷史新高，但仍低於市場預期，不過 BTIG 看好其漲價策略能保持未來營運獲利，將該股評等上調至買入（Buy），激勵 Shake Shack 周五（5 日）股價大漲 16.51% 至每股 90.97 美元。

Shake Shack 第三季營收年增 49% 至 1.939 億美元，低於 FactSet 預估的 1.975 億美元，經調整後每股虧 0.05 美元，優於 FactSet 預估的每股虧 0.06 美元，同店銷售成長 24.8%，但仍低於 FactSet 預期的 27.8%。

Shake Shack 預計第四季營收將介於 1.935 億至 2 億美元之間，低於 FactSet 預測的 2.021 美元。

Shake Shack 執行長 Randy Garutti 表示，第三季營收是公司歷年來總收入最高的一季，在疫情、供應鏈、缺工等雜音干擾下，大家很容易忽略營收年增 49%。然而，隨著銷量不斷回升，公司營利也存在挑戰，未來幾季都將面臨不確定性。

不過，BTIG 稱 Shake Shack 的基本面似乎已經觸底，隨著員工重返工作岡位、旅遊業再次復甦、商品漲價策略等因素，應該會推動業績走強，上行潛力超過當前風險，將該公司股票評等從中性（Neutral）上調至買入，目標價訂在每股 100 美元。

Expedia 第三季財報超預期 勁揚 15.63%

Expedia(EXPE-US) 第三季財報優於預期，獲利幾乎重回疫情前水準，進一步證明旅遊市場正在好轉，周五股價大漲 15.63% 至每股 182.17 美元，盤後續漲 1.04%。

Expedia 第三季營收年增 97% 至 29.6 億美元，遠高於華爾街分析師預估的 27.3 億美元，總預訂量為 187 億美元，比去年同期成長 117%，而調整後 Ebitda 為 8.55 億美元，年增 181%。

Expedia 第三季淨利按非一般公認會計準則（non-GAAP）計算為 5.53 億美元，合每股 3.53 美元，幾乎為華爾街普遍預期 1.65 美元的兩倍，而按一般公認會計準則（GAAP）計算淨利報 3.62 億美元，合每股 2.26 美元。

Expedia 執行長 Peter Kern 表示，儘管旅遊業復甦持續波動，該第三季淨利和經調整後 Ebitda 幾乎追平 2019 年疫情前的第三季，原因是受惠 Vrbo 民宿網和國內旅遊的優異表現，以及幾乎所有產品線的改善。

Kern 也說，隨著第四季出現早期的正面跡象，許多國家開放國際觀光客，對經濟持續復甦越來越有信心。

輝瑞新冠口服藥告捷 上漲 10.86%

輝瑞 (PFE-US) 周五表示，其實驗性新冠口服藥，可有效將高風險族群的住院和死亡風險大幅降低 89%，利多消息激勵股價大漲 10.86% 至每股 48.61 美元。

根據輝瑞中期臨床試驗結果，在針對 1,219 名未接種疫苗成年人進行的試驗中，受試者在確診且出現症狀的 3 天或 5 天內服用該藥物，並持續進行為期 5 天的治療後，可大幅將住院或死亡風險降低 89%，為繼 Merck 後，又一家藥廠在新冠口服藥的研究上取得成果。

輝瑞表示，在確診且出現症狀後 3 天內接受治療者，只有 0.8% 的人住院且沒有人死亡，同期間接受安慰劑的人當中，有 7% 的人住院或死亡，在症狀出現 5 天內服用藥物也有類似的結果。

輝瑞也稱，因藥物試驗取得壓倒性結果，將提前結束臨床試驗。輝瑞科學長 Mikael Dolsten 表示公司計畫本月向 FDA 申請緊急使用授權，一旦獲准，最快可望在今年底前提供該項藥物。

同日 Merck(MRK-US) 股價受輝瑞新冠口服藥消息影響，終場挫跌 9.86%，收每股 81.61 美元。