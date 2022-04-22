〈財報〉受惠旅遊娛樂支出強勁 美國運通第1季獲利超越預期

美國運通公司 (American Express Co)(AXP-US) 周五 (22 日) 公布的第 1 季獲利超過華爾街預期，得益於其全球持卡人的強勁支出，因為消費者對旅遊和娛樂的需求重回疫情前水準。

隨著疫情限制的放鬆和確診病例從峰值水平回落，美國的消費者支出幾個月來一直在上升，因為不少美國人正積極彌補疫情期間損失的旅遊、購物和外出就餐時光。

這股趨勢也推動了包括摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US) 和美國銀行 (BAC-US) 在內的主要華爾街銀行高管對支出的樂觀預測。

美國運通表示，經外匯調整後的旅遊和娛樂支出較去年同期增加了 121%，並在 3 月首次達到全球疫情前水準。

美國運通股價在周五開盤前上漲 1.5% 至 188 美元。

總部位於紐約的美國運通上季不包括利息費用的總營收成長 29% 至約 117.4 億美元。

該公司預計這種動能將持續到 2022 年底，並重申其對全年淨利成長 18% 至 20% 和每股獲利 9.25 美元至 9.65 美元的預測不變。

美國運通截至 3 月 31 日當季淨利為 21 億美元，合每股 2.73 美元，而去年同期為 22 億美元，合每股 2.74 美元。Refinitiv 分析師平均預期每股獲利為 2.44 美元。

然而，由於客戶參與成本增加，該公司的費用飆升了 34%，並補充說，薪資福利成本也導致營運費用增加。