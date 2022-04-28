〈財報〉跨境旅遊超越疫前水準 萬事達卡第1季獲利大增49%

萬事達卡公司 (Mastercard Inc)(MA-US) 周四 (28 日) 發布財報，由於跨境旅遊自新冠疫情開始以來首次超過 2019 年水準，第 1 季獲利大增了 49%。其股價在盤前交易中上漲 3.7%。

即使通膨飆升，但人們對旅遊和外食的需求卻被壓抑，這推動了長期居家避疫的美國人支出激增。

萬事達卡的跨境交易量以當地貨幣計算增加了 53%，這是一個追蹤發行國以外信用卡支出，並提供旅遊復甦趨勢的觀察指標。

雖然通貨膨脹和新型新冠變種病毒拖累了增速，但由於支出動能繼續加強，該公司為信用卡發行商完成了一個樂觀的季度。同行美國運通 (American Express Co)(AXP-US) 和 Visa Inc (V-US) 的財報也公布超出預期的獲利。

總部位於紐約的萬事達卡上季總交易量成長 17% 至 1.9 兆美元。該指標代表萬事達卡處理的所有交易的總美元價值。然而，其營運成本增加了 13%。

截至 3 月 31 日當季，萬事達卡獲利增至 26 億美元，合每股 2.68 美元；去年同期為 18 億美元，合每股 1.83 美元。

不計一次性成本，該公司每股獲利 2.76 美元。Refinitiv 分析師平均預期為每股 2.17 美元。