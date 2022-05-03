路透：特斯拉上海廠復工全靠上海當局大力支持

路透周二（3 日）根據特斯拉發送給上海當地官員的信件報導，上海當局上個月幫特斯拉位在該區的工廠運進 6,000 多工人，展開必要的消毒工作，好讓工廠能在該市封鎖期間能重新開工，信中透露出特斯拉工廠對上海的重要性。

報導指出，該封信件的日期為 5 月 1 日，是特斯拉寫給上海臨港特區地方政府的信，內容概述該市幫助特斯拉重新開工所做出的努力，在遏止新冠疫情傳播的同時幫忙重啟該工廠業務，透露特斯拉工廠對上海的重要性。

特斯拉在信中提到感謝臨港官員的支持，並描述臨港集團如何安排巴士將 6,000 工人及供應商工人送到工廠，展開讓工廠進入「閉門生產」所需的消毒工作，也稱這些工人日以繼夜工作 3 天，以確保公司的工人能回到產線工作。特斯拉在 3 月底停工 22 天後於 4 月 19 日重新開工。

此外，特斯拉還信中提到如何近一步擴大上海廠，計劃在同一區內蓋新工廠，預估年產能達到約 45 萬輛車，其中包括 Model 3 和 Model Y，使其成為「全球最大的汽車出口中心」。根據特斯拉先前資料，上海廠在去年全年交付 48.41 萬輛車。

對此封信件內容報導，特斯拉與上海市政府並未立即回應。截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.98%，每股暫報 911.77 美元。

根據路透報導，特斯拉上海廠關閉 22 天是自 2019 年底投產以來最久的一次，預估損失產能超過 5 萬輛車。特斯拉在上海廠生產 Model 3 和 Model Y 服務中國市場，並成為德國與日本的出口中心。

上海為應對新冠疫情影響，自 3 月開始實施封城措施關閉多家工廠，雖然一些工廠已重啟運作，但讓工人回到工作崗位仍相當困難，因為一些限制對其他人來說仍然存在。