鉅亨美股雷達： 傳蘋果Apple Car委由鴻海代工生產 馬斯克為收購案尋求合作夥伴

美股重要看點：
美國 10 年期公債殖利率來到 2.971%，美股期貨週二 (3 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.28%，標普 500 期貨跌 0.29%，那斯達克 100 期貨跌 0.29%。
聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於周二開始為期 2 天的政策會議，並在美東時間周三下午 2 點發布關於利率決定的聲明。Fed 主席鮑爾預計將於當日下午 2 點 30 分舉行新聞發布會。
根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具預測，Fed 在 4 日升息 2 碼（50 個基點）的機率為 99.8%，隨後在 6 月會議上升息 3 碼（75 個基點）的機率為 91%，高出前一個月 19%。
達拉斯聯準銀行前總裁費雪 (Richard Fisher) 表示，唯一能阻止失控通膨的方式就是非常緊縮的貨幣政策。
聯準會即將大舉升息之際，悲觀情緒籠罩美股市場。不過小摩策略師認為，由於市場負面情緒過於強烈，美股可能即將反彈。小摩認為，投資者情緒處於極度疲軟，加上投資者現在持股不足，而第一季企業財報優於預期，應該會讓市場反彈。
小摩的看法與其他華爾街分析師形成對比，許多分析師認為，各類風險將繼續打擊股市。例如，摩根士丹利的 Michael Wilson 警告，標普 500 指數近期恐跌至 3800 下方，甚至到達 3460 點，相當於較周一收盤下挫逾 16%。
全球新冠疫情已過 2 年多，微軟創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 警告，未來將出傳染力更強、更致命的變異毒株，最壞的情況可能還在後頭。
美股前一交易日漲跌：
- 美股道瓊指數上漲 84.29 點，或 0.26%，收 33,061.5 點。
- 那斯達克指數上漲 201.38 點，或 1.63%，收 12,536.02 點。
- 標普 500 指數上漲 23.45 點，或 0.57%，收 4,155.38 點。
- 費城半導體指數上漲 102.50 點，或 3.51%，收 3,022.24 點。
今日重要總經數據：
- 美國 3 月耐用品訂單月率終值 (%)，前值 0.8
- 美國 3 月 JOLTs 職位空缺數 (萬人)，前值 1126.6
- 美國 3 月工廠訂單月率 (%)，預估 1.1，前值 - 0.5
重要個股動態：
1. 蘋果 (AAPL-US)
近月雖傳出蘋果 (AAPL-US) 正在縮減 Apple Car 團隊人手的消息，但有爆料人士透露，蘋果仍在全面推進電動車開發項目，且很可能委託長期組裝夥伴鴻海 (2317-TW) 代工生產，售價可能在 10 萬美元以上，採用鈦合金並讓 iPhone 變身車鑰匙，瞄準高階電動車市場。
LeaksApplePro 預期，Apple Car 發布時間將落在 2025 年，最快 2024 年底，但實際上市時間可能不同於發布和量產時間。
此外，據業內消息人士透露，蘋果不打算推出平價的電動車款，計劃將 Apple Car 定位在售價 10 萬美元以上的高階電動車市場，與特斯拉的 Model S 競爭。
2. 特斯拉 (TSLA-US)
《路透》週一 (2 日) 引述消息人士指出，全球首富馬斯克在尋找收購推特的合作夥伴，以更省錢的方式完成總金額 440 億美元的推特收購交易。
消息人士透露，馬斯克正在與私募股權公司、避險基金和富商進行談判，包括 Apollo Global Management、Ares Management 等私募股權公司、Fidelity 等大型機構。
馬斯克上週出售價值 85 億美元的特斯拉股票，引發特斯拉大跌，投行 Wedbush Securities 董事總經理 Dan Ives 稱，馬斯克尋求潛在合作夥伴的消息有助於緩解投資人擔憂，馬斯克在推特交易融資中過於依賴特斯拉股票。
3.Stellantis(STLA-US)
全球車廠四哥 Stellantis 周一（2 日）表示將在加拿大政府的投資下，斥資 36 億加幣（約 28 億美元）對其位於在安大略省的兩家工廠進行全面翻修，以生產電動車與油電混合車。
政府官員稱，加拿大政府與安大略政府將分別投入最多 5.29 億加幣與 5.13 億加幣支持 Stellantis 的兩家工廠翻修計畫。
這兩家車廠翻修將使 Stellantis 能夠使用新的「多能源」架構，為即將推出的幾款車型製造純電車與油電混合車。此外，該公司還將在加拿大現有的研發設施擴建一間電池實驗室，預料將創造 650 個新工作職缺。