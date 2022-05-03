鉅亨美股雷達： 傳蘋果Apple Car委由鴻海代工生產 馬斯克為收購案尋求合作夥伴

美股重要看點：

美國 10 年期公債殖利率來到 2.971%，美股期貨週二 (3 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.28%，標普 500 期貨跌 0.29%，那斯達克 100 期貨跌 0.29%。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於周二開始為期 2 天的政策會議，並在美東時間周三下午 2 點發布關於利率決定的聲明。Fed 主席鮑爾預計將於當日下午 2 點 30 分舉行新聞發布會。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具預測，Fed 在 4 日升息 2 碼（50 個基點）的機率為 99.8%，隨後在 6 月會議上升息 3 碼（75 個基點）的機率為 91%，高出前一個月 19%。

達拉斯聯準銀行前總裁費雪 (Richard Fisher) 表示，唯一能阻止失控通膨的方式就是非常緊縮的貨幣政策。

聯準會即將大舉升息之際，悲觀情緒籠罩美股市場。不過小摩策略師認為，由於市場負面情緒過於強烈，美股可能即將反彈。小摩認為，投資者情緒處於極度疲軟，加上投資者現在持股不足，而第一季企業財報優於預期，應該會讓市場反彈。

小摩的看法與其他華爾街分析師形成對比，許多分析師認為，各類風險將繼續打擊股市。例如，摩根士丹利的 Michael Wilson 警告，標普 500 指數近期恐跌至 3800 下方，甚至到達 3460 點，相當於較周一收盤下挫逾 16%。

全球新冠疫情已過 2 年多，微軟創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 警告，未來將出傳染力更強、更致命的變異毒株，最壞的情況可能還在後頭。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 3 月耐用品訂單月率終值 (%)，前值 0.8

美國 3 月 JOLTs 職位空缺數 (萬人)，前值 1126.6

美國 3 月工廠訂單月率 (%)，預估 1.1，前值 - 0.5

重要個股動態：

近月雖傳出蘋果 (AAPL-US) 正在縮減 Apple Car 團隊人手的消息，但有爆料人士透露，蘋果仍在全面推進電動車開發項目，且很可能委託長期組裝夥伴鴻海 (2317-TW) 代工生產，售價可能在 10 萬美元以上，採用鈦合金並讓 iPhone 變身車鑰匙，瞄準高階電動車市場。

LeaksApplePro 預期，Apple Car 發布時間將落在 2025 年，最快 2024 年底，但實際上市時間可能不同於發布和量產時間。

此外，據業內消息人士透露，蘋果不打算推出平價的電動車款，計劃將 Apple Car 定位在售價 10 萬美元以上的高階電動車市場，與特斯拉的 Model S 競爭。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

《路透》週一 (2 日) 引述消息人士指出，全球首富馬斯克在尋找收購推特的合作夥伴，以更省錢的方式完成總金額 440 億美元的推特收購交易。

消息人士透露，馬斯克正在與私募股權公司、避險基金和富商進行談判，包括 Apollo Global Management、Ares Management 等私募股權公司、Fidelity 等大型機構。

馬斯克上週出售價值 85 億美元的特斯拉股票，引發特斯拉大跌，投行 Wedbush Securities 董事總經理 Dan Ives 稱，馬斯克尋求潛在合作夥伴的消息有助於緩解投資人擔憂，馬斯克在推特交易融資中過於依賴特斯拉股票。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3.Stellantis(STLA-US)

全球車廠四哥 Stellantis 周一（2 日）表示將在加拿大政府的投資下，斥資 36 億加幣（約 28 億美元）對其位於在安大略省的兩家工廠進行全面翻修，以生產電動車與油電混合車。

政府官員稱，加拿大政府與安大略政府將分別投入最多 5.29 億加幣與 5.13 億加幣支持 Stellantis 的兩家工廠翻修計畫。

這兩家車廠翻修將使 Stellantis 能夠使用新的「多能源」架構，為即將推出的幾款車型製造純電車與油電混合車。此外，該公司還將在加拿大現有的研發設施擴建一間電池實驗室，預料將創造 650 個新工作職缺。