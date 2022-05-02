波克夏上季再買6億美元蘋果股票 巴菲特：若非股價回升還不知會買多少

巴菲特 (Warren Buffett) 在科技巨頭蘋果公司 (AAPL-US) 第 1 季遭拋售時，繼續買進這支他的首要持股。

波克夏控股公司 (BRK.A-US)(BRK.B-US) 董事長兼 CEO 巴菲特周日 (1 日) 表示，在上季蘋果股價連續 3 天下跌時，他買進了價值 6 億美元的蘋果股票。蘋果是波克夏集團最大持股，截至 3 月底價值 1591 億美元，約占其股票投資組合的 40%。

91 歲的巴菲特說，「不幸的是，股價回升了，所以我停止買進。否則誰知道我們還會買多少？」

由於擔心利率上升和供應鏈受限，蘋果股價承壓，今年巴菲特有很多買入機會。該股在第 1 季下跌 1.7%，其中曾連續 3 天下跌。蘋果曾在 1 月連跌 8 天，第 2 季至今股價下跌近 10%。

波克夏控股於 2016 年在巴菲特的投資副手康姆斯 (Todd Combs) 和斯確勒 (Ted Weschler) 的影響下開始買進蘋果股票；如今已是蘋果公司除指數和 ETF 提供商之外的最大股東。

巴菲特之前曾宣稱蘋果是其企業集團的四大「巨頭」之一，也是僅次於保險業務的第二大重點，這都要歸功於蘋果的 CEO。

巴菲特在 2021 年的年度股東信函中表示：「蘋果傑出的 CEO 庫克非常恰當地將蘋果產品的用戶視為他的初戀，但所有其他支持者也都受惠於庫克的管理風格。」

被譽為「奧馬哈先知」的巴菲特表示，他非常喜歡庫克的股票回購策略，以及它如何讓該集團在投資人不動一根手指頭的情況下增加對這家 iPhone 製造商每 1 美元收益的所有權。

蘋果上周表示已授權 900 億美元的股票回購，繼續維持作為花費最多買進自家股票的上市公司的地位。它在 2021 年花費了 883 億美元進行回購。

多年來，波克夏集團定期自蘋果領取股利，平均每年約 7.75 億美元。