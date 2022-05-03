傳蘋果Apple Car可能委由鴻海代工生產 售價至少10萬美元

近月雖傳出蘋果 (AAPL-US) 正在縮減 Apple Car 團隊人手的消息，但有爆料人士透露，蘋果仍在全面推進電動車開發項目，且很可能委託長期組裝夥伴鴻海 (2317-TW) 代工生產，售價可能在 10 萬美元以上，採用鈦合金並讓 iPhone 變身車鑰匙，瞄準高階電動車市場。

知名爆料客 LeaksApplePro 表示，蘋果將和豐田 (Toyota)、Lexus、現代 (Hyundai) 和起亞 (Kia) 建立合作夥伴關係，且很可能會委託長期合作的 iPhone 代工夥伴鴻海來組裝 Apple Car。

LeaksApplePro 預期，Apple Car 發布時間將落在 2025 年，最快 2024 年底，但實際上市時間可能不同於發布和量產時間。

此外，據業內消息人士透露，蘋果不打算推出平價的電動車款，計劃將 Apple Car 定位在售價 10 萬美元以上的高階電動車市場，與特斯拉的 Model S 競爭。

Apple Car 的其他潛在亮點，包含使用更多鈦合金等高性能的金屬材料，以及讓 iPhone 化身為汽車鑰匙。目前，蘋果的 Car Key 數位鑰匙功能已適用於部分 BMW、Genesis 和 Kia 車款。