不太可能通過反壟斷調查 Spirit航空董事會拒絕捷藍航空收購要約

超廉價航空公司 Spirit Airlines (SAVE-US) 周一 (2 日) 拒絕了捷藍航空 (JetBlue Airways Corp)(JBLU-US) 的每股 33 美元收購要約，指稱能獲得政府監管機構批准的可能性很低。

作為回應，JetBlue 提高了報價；雖未沒有提高每股 33 美元的報價，但承諾如果交易因反壟斷原因未能通過，將支付 2 億美元的反向分手費，或每股 Spirit 股份 1.80 美元。

JetBlue 的報價大大高於 Frontier (ULCC-US) 在 2 月提出的每股 22.44 美元現金和股票報價。

Frontier 和 JetBlue 正在爭奪 Spirit，以便更能與傳統航空公司或控制美國近 80% 客運市場的「四大」航空公司競爭。

司法部和 6 個州在去年 9 月提起訴訟，要求解除 JetBlue 和美國航空 (AAL-US) 的「東北聯盟」(NEA) 合作夥伴關係，宣稱該協議將導致美國東北部繁忙機場的票價上漲。

Spirit Airlines 周一在致 JetBlue CEO 海耶斯 (Robin Hayes) 的信中表示，「我們認為，只要 JetBlue 與美國航空的 NEA 仍然存在，JetBlue 空和 Spirit Airlines 的合併獲得反壟斷許可的可能性很小。」

JetBlue 周一表示，它將提供一個補救方案來解決監管問題，「包括分拆紐約和波士頓的所有 Spirit 資產，這樣 JetBlue 就不會增加 NEA 覆蓋的機場。該方案還將包括登機口和其他機場的資產，包括勞德代堡。」

Spirit 表示，它相信司法部和法院「將非常擔心一家成本高且票價高的航空公司將吃掉一家成本低且票價低的航空公司，這將消去大約美國一半的超低成本航空業者 (ULCC) 運力。」

Spirit 在 4 月 25 日對 JetBlue 提出的回應中表示，它「要求 JetBlue 採取任何必要行動以獲得監管許可，其中特別包括放棄 NEA。」

Spirit 補充說：「鑑於這種巨大的風險，我們認為 JetBlue 的經濟報價是虛幻的，Spirit 董事會認為沒有必要考慮它。」