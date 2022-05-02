歐盟不滿iPhone獨厚Apple Pay 向蘋果提出反壟斷指控

歐盟反壟斷機構周一（2 日）指控蘋果限制競爭對手使用其 NFC 晶片技術，此舉可能導致蘋果面臨巨額罰款，並迫使其向競爭對手開放移動支付系統。

歐盟執委表示，已向蘋果發送一份「異議聲明」（Statement of Objections），詳細說明該公司如何在濫用其在 iOS 系統行動錢包市場的主導地位。

歐盟主管市場競爭執委 Margrethe Vestager 表示，蘋果限制第三方在獲取蘋果設備上開發競爭對手行動錢包解決方面所需的關鍵技術，且在異議聲明中初步發現，蘋果可能限制競爭，從而獨厚自家的 Apple Pay。

對此，蘋果表示將繼續與歐盟執委繼續溝通，並發聲明表示，Apple Pay 只是歐洲消費者眾多行動支付選擇之一，不僅確保平等使用 NFC，同時也在隱私和安全方面設定領先業界的標準。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 美股開盤前股價略漲 0.21%，每股暫報 157.98 美元。

蘋果將面臨的投訴，在於被認定不公平地壟斷 iPhone 上的行動支付系統，透過推廣 Apple Pay 並限制其他服務對 iPhone 的 NFC 硬體給予相同的權利。先前有知情人士透露，如果指控成立，蘋果將面臨最高全球營業額 10% 的罰款。

就目前而言，只有 Apple Pay 能夠在零售店使用 NFC 晶片進行無縫非接觸式支付，用戶只需將 iPhone 靠近支付終端機即可進行非接觸式交易。