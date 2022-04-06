捷藍航空擬以36億美元全現金收購Spirit航空

捷藍航空 (JBLU-US) 向 Spirit 航空 (SAVE-US) 提出每股 33 美元、總計 36 億美元全現金的收購報價，引發有關 Spirit 與競爭對手廉價航空公司 Frontier Airlines (ULCC-US) 合併交易的質疑。

捷藍航空和 Spirit 航空周三 (6 日) 盤前都下跌約 3%。

Spirit 表示，其董事會正在評估 JetBlue 的提議，並將「採取其認為符合 Spirit 及其股東最大利益的行動方案」。

隨著航空公司努力走出 2 年艱難的疫情，對 Spirit 的報價顯示出對航空業整合的新興趣。隨著旅遊業務反彈，航空公司現在正爭先恐後地招聘機師、空服員和其他技術人員。

不到 2 個月前 Spirit 和 Frontier 同意合併成為一家廉價航空公司巨頭，成為美國第 5 大航空公司。

在收購要約傳出後，Spirit 周二 (5 日) 股價飆升逾 22% 至 26.92 美元，並在收盤前暫停交易。捷藍航空收盤下跌約 7%。

Spirit 和 Frontier 都只飛空中巴士 A320 系列飛機。這款客機也獲捷藍航空機隊大多數採用，這將降低合併後的營運成本和後勤問題。

捷藍航空還在 Spirit 總部所在的佛羅里達州開展大型業務。該公司表示，合併後的航空公司將擁有 32000 名員工，並將總部設在紐約。