捷藍指收購Spirit有助業務發展 投行不以為然

捷藍航空 (JBLU-US) 周三 (6 日) 表示，其對超低成本航空公司 Spirit Airlines (SAVE-US) 的 36 億美元全現金收購，有助於其在全美發展業務，並更能與大型航空公司競爭。

這份被 Spirit 稱為「不請自來」的出價，讓人懷疑後者與 Frontier 航空 (ULCC-US) 的合作計畫。

廉價航空 Frontier 和 Spirit 提供類似的產品：低票價、稀有的機上服務以及從手提行李到座位選擇的付費服務。

另一方面，捷藍航空多年來一直在打造其 Mint 商務艙服務，包括可平躺的座椅和完整餐點。在出人意料地宣布收購 Spirit 的同一天，捷藍航空還宣布從波士頓飛往倫敦的首個航班的開航日期。

但捷藍航空專注於國內線服務，並表示，如果獲得拜登政府司法部的批准，收購 Spirit 將使其擁有更大的廣度和與大型航空公司競爭的能力。

但它的出價讓部分分析師感到困惑。各方反應如下：

●瑞銀稱其為「令人頭疼的事情」。

●MKM Partners 問道：「等一下！發生什麼事了？」

●美國銀行表示，雖然 JetBlue 和 Spirit 都飛空巴客機，但「我們很難為捷藍航空想出收購案額外的優點」。

●Raymond James 將捷藍航空的評級調降至市場表現，並表示產品和人力將難以結合。分析師西斯 (Savanthi Syth) 寫道：「這個過程也可能分散或解除當前的合作模式，尤其是與美國航空 (AAL-US) 的東北聯盟。」「此外，債務可能增加，即使在控制範圍內，也可能會影響投資人情緒。」