〈房產〉房市交易轉趨觀望 全台六都4月交易量月減11.2%

全台六都會區分別公布 2022 年 4 月「建物買賣移轉棟數，六都交易量合計為 2 萬 2439 棟，月減 11.2%，年減 0.4%；各都會區 4 月交易量都較上月衰退，並以台南的月衰退 20.3% 幅度最大，至於和去年同月比較，也為台南衰退 9.8% 幅度最高。

房仲業者認為，預全台估第二季房市挑戰大，整體情勢不容樂觀。

全台六都會區 4 月交易移轉棟數，以新北市的 6113 棟最大。月增減方面，永慶房屋研展中心統計顯示，4 月六都建物買賣移轉棟數月減 11.2%，台北市月減 14.2%，新北市月減 4.6%，桃園市月減 12.8%，台中市月減 7.7%，台南市月減 20.3%，高雄市月減 16.2%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，由於房市交易與登記往往有 1 個月左右的時間差，所以 4 月建物買賣移轉棟數反映的是 3 月至 4 月初的市況，而 3 月中行政院會通過打炒房相關修法，針對炒作行政罰擬從原本最高 500 萬元，大幅提高到 5000 萬元，以遏止房價遭不當炒作，並函送立法院審議，加上央行無預警升息 1 碼，雖未造成明顯壓力，但衝擊民眾購屋信心，購屋態度轉趨觀望，因此也 讓 4 月交易量較 3 月減少 11.2%。

另與去年同期相比，陳金萍指出，六都交易量微減 0.4%，顯示今年 4 月房市交易與去年相當，其中台北市年增 1.3%，新北市年減 3.4%，桃園市年減 1.9%，台中市年增 18.3%，台南市年減 9.8%，高雄市年減 8.9%。台北市與台中市是唯二年增的都會區，尤其是台中市一枝獨秀，年增 18.3%，主要受惠於北屯區、西屯區與太平區有新屋交屋潮，推升交易量，也讓台中市 4 月建物買賣移轉棟數創 11 年新高紀錄。不過，陳金萍指出，六都中有四都年增率呈現負值，顯示今年交易量能已有放緩趨勢，市場開始出現觀望氛圍，值得留意。

2022 年 1-4 月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 8 萬 7360 棟，較去年同期增加 3.2%，也創下近 9 年新高；其中台北市年增 0.4%，新北市年增 5.3%，桃園市年減 0.3%，台中市年增 4.9%，台南市年增 4.6%，高雄市年增 2.8%。其中，桃園市的今年前 4 月累計交易量已較去年同期減少，台北市年增率不到 1%，雖其餘四大都會區仍有 2.8% 以上的增幅，但增幅都僅剩個位數，交易量能已不若去年大幅量增的市況，顯示政府打炒房政策已逐步收到成效，有利於房市重新回歸供需基本面。

陳金萍指出，近兩年全台經濟穩定成長、出口暢旺，加上內需、投資熱絡，房市基本面佳，自住、長期置產需求出籠，推升房市價量齊揚，不過，近期開始出現變化，包括全球貨幣政策正式走向緊縮，聯準會本月再升息 2 碼似乎已成定局，且市場預估全年升息幅度將達 10 碼之多，而全台通膨壓力與日俱增，3 月物價指數年增率 3.27%，創 9 年半來最大增幅，為抑制高通膨，6 月 Fed 再度升息的可能性不低，如台灣央行跟進持續性的升息，將讓購屋族房貸負擔備感壓力，升息 3 碼以上恐怕就難以負荷。

此外，全台疫情持續增溫，確診人數突破萬人，也將衝擊民眾購屋信心，延緩購屋時程，都將是影響房市變數，預估第二季房市挑戰大，不容樂觀。