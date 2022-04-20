〈房產〉熱錢湧入不間斷 境外法人9.1億現金買下兩戶信義聯勤

海外熱錢回台仍不間斷，最新實價登錄揭露，台北出現至少 8 筆法人購置豪宅交易，甚至不乏一次無貸款買兩戶，或加碼再買進同社區的情況，大安區指標豪宅「信義聯勤」，去年 11 月，外資公司一口氣豪砸 9.1 億元，無貸款買下 28 樓兩戶，單價約 296 萬元，兩戶單價分別名列該社區第三、四名。

同樣也是外資公司的英屬維京群島商，則在今年 1 月買下「華固天鑄」6 樓戶，總價 2.64 億元、每坪 142.7 萬元，也採無貸款買進。

此外，僑外資公司甫於去年 10 月買下「潤泰敦峰」15 樓，每坪 198 萬元，不過今年又再度加碼買進同樓層戶別，總價 1.7 億元、每坪 193 萬元，這次同社區加碼買的價格，較去年略便宜。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府積極抑制過熱的房市，主要劍指預售屋轉手交易，避免槓桿操作炒作房市，而豪宅市場長期受貸款限制，高資產族早就習以為常，加上手邊資金充沛的情況下，現金購屋不是問題，在通膨和升息聲浪下，錢進不動產更具抗通膨效益，因此指標性豪宅又具「稀有性」、「收藏性」、「抗跌性」，仍是高資產族資產配置優先選擇。

清華會計師事務所所長彭清淵分析，有些海外華人為順利將海外資金帶回台灣，會成立僑外資公司，以投資名義將資金入境，增加資產的靈活運用度，因此雖然法人售屋的房地合一稅 35-45%，比自然人持有還高，但對於不少高資產族而言，仍是資產配置的規畫之一。

第一建經研究中心副理張菱育指出，目前中央正研擬計畫針對私法人購屋採取許可制，購買住宅必須符合作為長期出租經營、員工宿舍、危老都更重建或其他必要用途等四大用途，雖然正在研議階段，不過可能也讓正有購屋計劃的法人，加快決策速度，趕在限制上路前先卡位。