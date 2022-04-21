〈房產〉北台灣房價紅通通 雙北地區新建案連9季走揚

據市調機構統計，北台灣今年首季新建案房價持續走強，各縣市全面上漲，尤以新竹地區單季大漲 11％最為兇猛；北台灣六個縣市及地區，第一季房價平均年漲幅約 12.1％，比去年第四季上漲 8.7％明顯擴大，雙北地區新建案價格連九季走高。

住展研發長何世昌表示，因營造成本持續上揚、通膨因素，以及供需失衡等因素影響之下，房市多頭趨勢依然不變。不過，假如央行祭出特定地區選擇性信用管制，漲幅較大的桃竹地區可能會遭列入，打房風險仍舊存在。

住展統計，台北市今年第一季新建案房價來到每坪 97.3 萬元，較去年第四季每坪上漲 2.2 萬元、季漲幅約 2.3％，已連續九季上漲、且連三季締造新高紀錄，距每坪百萬元大關更進一步；若與去年同期相比，則每坪上漲 7.1 萬元、年漲幅約 7.9％。

去年以前，台北市新建案市場上演著輪漲戲碼，而今年第一季轉為多數上揚形態，大部份行政區房價均明顯上揚，無論是蛋黃區如信義、大安、中山，或是蛋白區如士林、內湖、南港、大同等地，新建案售價均往上調漲；不只是新公開的建案成交頻創天價，就連舊建案也普遍漲價。

統計顯示，新北市今年第一季新建案房價約每坪 43.7 萬元，每坪比上一季增加 1 萬元、季增幅約 2.3％，連續九季上漲，且連兩季刷新史上新高；若與去年同期比較，則近一年來房價增加每坪 3.8 萬元、年增幅約 9.3％。

受到桃園房價迅速拉抬影響，吸引大量雙北輕移民買盤的房市區如南崁、青埔等地，新案成交價已普遍來到每坪 40 萬元，而龜山 A7 則已走高到每坪 32 萬元以上；在比價效應之下，部份買盤回流至新北蛋白區並帶動房價上揚，像林口、八里、鶯歌與三峽等地漲幅較大。

桃園今年第一季新建案房價續漲至每坪 28.7 萬元，單季每坪上漲 1.2 萬元、季增幅約 4.4％，續創歷史新高；近一年來，桃園房價每坪增加 4.1 萬元，年漲幅擴大至 16.7％。第一季漲幅較明顯的區域，如中壢、平鎮、龜山、八德、觀音、蘆竹等地。

桃園漲幅已經相當可觀，但新竹卻更令人咋舌。新竹今年第一季新建案房價躍增至每坪 30.2 萬元，較上一季每坪大漲 3 萬元、季漲幅高達 11％；近一年來，新竹房價每坪暴漲 6.5 萬元、年漲幅約 27.4％。從今年起，新竹整體房價水準正式超越桃園，成為北台灣第三高價的地區。

何世昌認為，對新竹購屋族而言，不只菁華區房價暴漲，連偏鄉芎林、竹東、新埔等地，都有建案開價飆上 4 字頭，已非外人可以想像。因營造成本持續墊高的趨勢不變，而營造市場勞動力短缺問題未解，再加上通膨、房地合一鎖住龐大供給量，以及建商大多把預售屋實登價當成「地板價」等因素，這波多頭漲勢恐怕還沒到盡頭。

資料來源：住展 房價單位：萬元 / 坪



