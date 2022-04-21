〈房產〉過半30歲以下民眾看漲房價、60歲以上只剩28%

全台房市正面對政府一連串打炒房措施、及可能連續升息等因素衝擊，但房仲業者最新調查結果顯示，越年輕族群對房價看法越樂觀，未滿 30 歲受訪者有高達 64% 看漲房價，但 60 歲以上就剩下 28% 看漲房價；另外，若央行連續性升息，46% 民眾認為有需要就購屋，47% 則認為會暫緩購屋或降低預算。

此調查結果顯示，未來若台灣出現連續性升息，有一定買方可能心態上會趨於保守。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，越年輕族群可能越沒經歷過房市修正，加上購屋可能偏向剛性需求，越看房價越變貴，因此對房價看漲比例最高，不過年紀越高可能經歷過房市的景氣循環，知道房價會起起落落，加上年紀大對於風險承擔能力有限，因此調查發現年紀越大的族群，對於房價看法越為保守。

信義房屋網路調查顯示，未滿 30 歲看漲房價比例最高，達 64%，30~34 歲 52% 看漲房價，35~44 歲就剩下 42~44% 看漲房價，45~49 歲則有 39% 看漲，60 歲以上就只剩下 28% 看漲。

至於外在事件部分，面對未來升息循環的趨勢可能來臨 ，46% 受訪者認為有需要就購屋，47% 認為會暫緩購屋或降低預算，7% 認為不清楚，調查結果顯示未來若連續性升息，可能近半的受訪者覺得會受到影響，因此判斷對於市場信心與購買力將有一定的影響程度。

通膨預期調查部分，此次調查剩下 43% 認為通膨會讓房價明顯上漲，上季調查比例則超過 6 成，可能少部分受訪者認為通膨雖有影響，但可能在過去一段時間已經同步反映在房價上。



政府推動禁止預售案換約轉手政策，43% 受訪者認為對於房市影響不大，15% 認為房價會下跌，18% 認為房價會漲不動，也有 25% 認為不清楚。

至於對於未來房價看法部分，此季調查期間恰逢俄烏戰爭、央行升息與政府推動預售換約政策期間，對於購屋人信心有短期干擾，因此看漲房價的比例從上一季的 62%，修正到 46%，但整體購屋信心還是屬於中性偏樂觀。

信義房屋此一調查，是針對瀏覽信義房屋官網民眾，進行網路問卷調查，調查時間為 2022 年 3 月 18 日 - 3 月 24 日，總計回收 1080 份網路問卷。