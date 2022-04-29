〈房產〉台南重劃區房價走高 水交社3年暴漲67%最狂

今年首季台南建物成交數量驚人，移轉棟數首季成長逾 10% 居六都之冠，根據房仲業者統計台南市 6 大熱門重劃區均價發現，3 年來漲幅都相當驚人，其中以南區「水交社重劃區」 3 年來上漲 67% 奪冠。

其次為台南「鄭子寮重劃區」和「舉喜重劃區」，也分別有 53%、48% 的漲幅表現。而觀察台南熱門重劃區行情，幾乎都與 1 字頭說再見，成交價站穩 2~3 字頭。

全國不動產台南加盟店店東許名震表示，台南過去因房價基期低，普遍每坪價位在 1-2 字頭，基期低造成近年漲幅在六都之中最為亮眼，也成為全台房價最暴衝的地區。

而在大型建商持續推出指標社區「聯上 W1」、「京城上新光」、「佳鋐城意」、「世界真美麗」之下，「水交社重劃區」每坪單價連年攀升，去年已突破 2 字頭、有均價每坪 23.9 萬元表現，今年則來到每坪 29.5 萬元行情，3 年來房價翻漲 67%、直逼 3 字頭大關。

以 3 年漲幅 53% 奪下亞軍的北區「鄭子寮重劃區」表現也相當亮眼，房價從 3 年前的每坪 23.32 萬元來到今年的 35.67 萬元。至於以 3 年漲幅 48% 成為季軍的南區「舉喜重劃區」則主打近 86 快速道路，生活機能逐漸發展成熟，也吸引不少南科工程師進駐，今年房價剛突破 2 字頭。

早期南區屬於台南市區相對外環，過去少有公共建設利多話題，房市表現較平淡，全國不動產台南加盟店店東許名震分析，觀察熱門交易重劃區漲幅排行榜前 3 名，此次台南市南區一次囊括「水交社重劃區」和「舉喜重劃區」，在大型開發商持續建設之下讓房市注入活水，今年房價已價量齊揚來到 2 字頭。



