〈房產〉國建參與三井高雄鳳山購物中心開發案 取得30%股權

國泰建設 (2501-TW) 繼與日商台灣三井不動產在台的飯店、住宅合作投資案後，雙方將繼續合作商場投資，合資高雄「三雄鳳山啦啦寶都公司」，雙方將打造南臺灣純日系「Mitsui Shopping Park LaLaport 休閒購物中心」，由國建持股 30%，預計 2026 年完工開幕。

國泰建設指出，國建和台灣三井不動產除先前飯店與住宅合作外，本次更跨足商業設施，預計國泰建設與台灣三井不動產在住宅、飯店及商場的開發案結盟，將成為台灣不動產業界最具影響力策略聯盟。

本次由台灣三井不動產釋出「三雄鳳山啦啦寶都 (股) 公司」的 30% 股權給國泰建設，是雙方首次跨足商業設施的共同合資案。

國泰建設 3 月 15 日重訊公告向台灣三井不動產 (股) 公司購買三雄鳳山啦啦寶都 (股) 公司股權並參與後續增資認股案，預計持股 30%，並在 3 月 29 日與台灣三井不動產簽訂三雄鳳山啦啦寶都 (股) 公司商業設施合資事業契約書，將共同投資 Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄 (暫稱)，打造南臺灣純日系休閒購物中心。

三井不動產集團擅長商場開發與經營，引入獨特日系時尚品牌及餐飲，打造舒適購物體驗，同時，三井不動產近年投資台灣的動作積極，早自 2016 年起，三井不動產集團在台灣就陸續開幕三處 outlet 經營據點。

目前國建與台灣三井不動產已進行五件合作案，包括了 2018 年敦化北路飯店案 (預計 2026 年開幕)；2020 年「UNi PARK」住宅合作案在 2021 年 3 月推出，預計 2025 完工；2020 年中和板南住宅合作案，預計 2022 年下半年推出；2021 年合作三重住宅案，預計 2023 下半年推出；至於今天宣布的 2022 年的三雄鳳山啦啦寶都 (股) 公司商業設施共同合資案，則預計 2026 年開幕。

台灣三井不動產與國建合作的此一高雄購物中心投資案，投資金額達 100 億元，在高雄鳳山國泰重劃區 4.3 公頃土地，興建樓地版面積 6 萬坪的 LaLaport 購物商場，打造結合購物、餐飲與娛樂的一站式體驗區域型購物中心，預計引進 250 個店鋪專櫃，2023 年動土、2026 年開幕。