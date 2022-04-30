低期待 沒傷害！Roku財報多空交錯 虧損高於預期 股價反而上升

Roku (ROKU-US) 最新公布的財報沒有贏得反對者的支持，但在該股連續數月下跌後，華爾街確實看到正面跡象。

在周四盤後公布財報後，Roku 周五上漲 1.27 美元或 1.39%，收 92.90 美元，盤後續漲約 1%，係因淨損符合華爾街預期，且營收 7.34 億美元超越預期。

然而，Roku 今年迄今仍下跌 59%，過去 12 個月跌幅達 73%。

Evercore ISI 分析師 Shweta Khajuria 周五報告指出，投資者先前對財報的預期很低，認為 Roku 可能會下修財測，結果 Roku 重申全年營收成長 35% 的前景，「沒有投資者預期那樣差」的結果提振了股價。

Khajuria 認為，Roku 財報包含多空兩方跡象。空頭跡象包括：利潤收縮、競爭加劇、供應鏈持續逆風。多頭跡象包括：全年營收預期不變，以及成長的催化劑，例如國際擴張、Roku Channel 採用率提升，以及用戶參與趨勢健康。(Roku Channel 是該公司具廣告支撐的串流影視 app)

考量 Roku 基本面和估值，Khajuria 對該股持樂觀態度，並認為今年迄今的跌幅太激進。雖然她將其目標價自 220 美元調降至 185 美元，但維持「優於大盤」的評級。

「我們相信，Q1 EPS 數據和 Q2 財測應可為 Roku 澄清一切，如果管理層按其財測執行，這檔股票應可被重新定價。」她寫道。

BofA Global Research 分析師 Wamsi Mohan 認為，2022 年下半年 Roku 的表現會更好，尤其因為去年受到更廣泛經濟重啟的衝擊，Roku 成長放緩，所以下半年更能輕鬆超越與去年同期比較的門檻。

「一如先前預期，供應鏈形勢仍然不穩定，因為零件的供應和物流成本仍是供應阻力。加上通膨、居於多年高點的電視價格，這些都是用戶增長的近期障礙。」Mohan 周五寫道。

Mohan 指出，全年營收指導範圍、旅遊和休閒廣告支出的復甦，以及接下來更輕鬆的比較門檻，這些都是令人鼓舞的跡象。

William Blair 分析師 Ralph Schackart 周五報告指出，考量營收的成長，Roku 的業績表現不錯。他認為，Roku 作為頂尖串流影視供應商和作業系統，在北美具有強大競爭位置。

「Roku 正在贏得電視市場份額，且串流影視在國內的覆蓋範圍已經超過了有線電視，我們認為，接觸該平台可以讓投資者參予到串流影視的成長。」Schackart 寫道。

Roku 第一季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

營收：年增 28% 至 7.34 億美元 vs. 7.1808 億美元

--- 係因平台營收成長 39% 至 6.47 億美元

EPS：-0.19 美元 vs. -0.18 美元 (去年同期 EPS +0.54 美元)

活躍用戶人數：增加 110 萬人，總數達 6130 萬人

串流時數：季增 14 億小時，達 209 億小時

每用戶平均收入 (ARPU)：年增 34% 至 42.91 美元。

Q2 & 2022 財年展望

針對第二季，營收總淨額年增 25% 至 8.05 億美元，遜於市場共識的 8.157 億美元。獲利總額 3.95 億美元，實現 EBITDA 損益平衡。

針對 2022 全財年，營收總淨額預計年增 35%。