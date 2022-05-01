〈波克夏股東會〉股市大跌+保險獲利驟減 Q1純益年減53%至54.6億美元

波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 30 日公布第一季財報並召開股東會，受到整體股市大跌，保險事業獲利大減影響，第一季稅後純益年減 53% 衰退至 54.6 億美元。

波克夏第一季營收 708.1 億美元，年增 9.6%，營業利益 70.4 億美元，與去年同期持平，稅後純益 54.6 億美元，較去年同期驟減 53%。

各部門獲利方面，保險事業營業利益年減 94% 至 4700 萬美元；製造、服務與零售事業營業利益年增 15.5% 至 30,3 億美元；鐵路與公共兩事業營業利益年成長個位數。

波克夏投資業務也面臨逆風，隨著股市普遍下跌，波克夏第一季投資虧損 15.8 億美元；第一季股票回購也去年第四季的 69 億美元放緩至 32 億美元。

持股方面，在能源、原物料上漲之際，波克夏第一季加碼雪佛龍 (CVX-US)，該部位年增 4.7 倍達 259 億美元，進場石油巨頭西方石油 (OXY-US)，該部位達 70 億美元，另外買進筆電大廠惠普 (HPQ-US)，部位價值超過 45 億美元。

另一方面，波克夏第一季以 116 億美元收購保險公司 Alleghany，這是巴菲特睽違 6 年以來的最大一筆併購案。