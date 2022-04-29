鉅亨美股雷達：市場關注PCE通膨數據 亞馬遜盤前跌近10%

美股重要看點：

美將公布 3 月 PCE 物價指數。美國 10 年期公債殖利率來到 2.873%，美股期貨週五 (29 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.42%，標普 500 期貨跌 0.88%，那斯達克 100 期貨跌 1.17%。

聯準會首選的通膨指標，3 月個人消費支出指數 (PCE) 預計週五盤前公布， 2 月份核心 PCE 躍升 5.4%。

近期食品與能源價格飛升，核心數據將剔除這一部分。匯豐銀行全球固定收益研究主管 Steven Major 認為，如果通膨飆升完全是由與食品和能源相關的供應限制引起的，那將不是問題，但各國央行也不能坐等它恢復正常。

今年對通膨和經濟恐放緩的擔憂情緒可能令零售商承壓，但摩根大通認為，對許多股票來說，這些壞消息已經在價格上消化了。

摩根大通分析師 Matthew Boss 估計，他所追蹤的零售股中，60% 以上已經在價格上反映與 2001 年相當的經濟衰退程度，這意味即使經濟不景氣，該本益比仍有上升空間。此外，自疫情大流行以來，許多公司已經改善業務結構，這是其本益比擴大的另一個催化劑。

俄烏戰爭方面，聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 本周造訪俄烏兩國，試圖為戰爭斡旋。但就在他訪問俄烏蘭基輔期間，俄軍再次轟炸當地，造成至少十人受傷。

烏克蘭總理澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 周四 (28 日) 表示，這次攻擊展現了俄國對聯合國的真實態度，也證明烏克蘭不能鬆懈防守。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 3 月個人消費支出 (PCE) 年率 (%)，前值 6.4

美國 3 月核心 PCE 物價指數年率 (%)，預估 5.3，前值 5.4

美國 4 月消費者信心指數終值，預估 65.7，前值 59.4

重要個股動態：

蘋果周四 (28 日) 盤後公布 2022 會計年度第 2 季財報，在 iPhone 和數位服務強勁需求的帶動下，營收創歷年同期新高，並宣布庫藏股和加發股利計畫。但高層警告，防疫封鎖衍生的供應鏈瓶頸可能使本季 (第 3 季) 營收減損多達 80 億美元，使亮麗財報蒙上陰影，盤後股價走低。週五盤前股價跌 2.47%。

蘋果表示，近幾周影響中國的防疫封鎖措施，影響一些關鍵裝置出貨。財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 警告，本季面臨多重挑戰，與 Covid-19 相關的供應鏈瓶頸可能讓營收折損 40 億至 80 億美元，而且中國的消費者需求可能受封城影響。

蘋果執行長庫克也表示，「蘋果並未倖免於供應鏈的挑戰。」該公司未提供本季財測，延續 2020 年 2 月迄今的作法。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (28 日) 公布 2022 會計年度第一季獲利遜於預期，且第二季營收預期也低於分析師估值，導致盤後股價下挫約 10%。週五盤前股價下跌 9.68%。

第一季亞馬遜營收僅年增 7%，較去年同期年率成長 44% 的表現大幅縮水，創下自 2001 年網路泡沫化以來最低的單季營收成長年率，已連續兩季年率成長幅度僅個位數百分比。然而，亞馬遜預料第二季營收成長年率更低迷，僅 3% 至 7% 區間，且低於分析師預期。

亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 表示：「疫情大流行和俄烏戰爭令成長異常且面臨挑戰，由於人力和倉儲能力處於正常水準，公司完全聚焦抵消其物流履行網路的成本。」

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

英特爾 (INTC-US) 周四 (28 日) 美股盤後公布 2022 年第一季財報大致符合預期，但因客戶砍單和 PC 設備需求減少，客戶端運算事業營收較去年下滑且遜於預期，英特爾並表達對中國防疫封控干擾供應鏈與全球 PC 需求降溫的擔憂，悲觀展望拖累盤後股價挫近 4%。週五盤前股價下跌 4.41%。

英特爾財務長辛瑟 (Dave Zinsner) 表示，庫存挑戰應會持續至第二季，並在下半年緩解，並警告，中國的防疫封控正在加劇供應擔憂，且通膨可能導致全年 PC 市場降溫。

執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 也預料，全球晶片短缺將持續至少到 2024 年，因晶片商難以取得足夠的生產設備，來提高產量並滿足需求。