〈財報〉最後一份財報！推特第1季活躍用戶數上升 但營收未達預期

推特 (TWTR-US) 周四 (28 日) 公布 2022 年第 1 季財報，雖實現獲利，但營收未達預期。不過活躍用戶數高於預期。

這可能是其作為上市公司的最後一份財報。其董事會本周同意以 440 億美元的價格出售給馬斯克 (Elon Musk)。

財報關鍵數字如下：

●每股獲利 61 美分，調整後每股獲利 90 美分

●營收 12 億美元，低於預期的 12.3 億美元

●可貨幣化每日活躍用戶 (mDAU) 為 2.29 億，高於 StreetAccount 預期的 2.269 億

推特股價在周四盤前交易中上漲近 1%。

在周一 (24 日) 正式宣布同意被馬斯克收購前，部分分析師推測推特可能希望在公布財報前完成交易，因業績可能會令人失望。

Snap (SNAP-US) 上周發布財報時指出，其營收受到影響廣告商的宏觀經濟趨勢的影響，這可能同樣影響推特。

雖然馬斯克收購推特的交易可能還需要幾個月時間才能完成，但由於周一的收購消息，該公司取消了例行的財報電話會議。推特還表示不會提供前瞻性財測，並正在撤回其先前提供的目標和展望。

馬斯克表示，他希望利用自己的所有權讓推特成為一個更加開放的平台，既要讓演算法和流程透明化，又要更加容忍不同的觀點。