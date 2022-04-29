首季訂閱戶意外流失 傳Netflix裁員以壓低成本

據報導，影音串流平台 Netflix(NFLX-US) 首季訂戶大幅流失，為降低成本，傳出大舉裁撤了去年 12 月才推出的粉絲網站「Tudum」編輯人員。

「Tudum」網站以 Netflix 啟動時的音效聲音命名，在推出時 Netflix 稱，該網站可以當作是一個後台通行證，讓用戶更深入了解自己喜愛的 Netflix 電影、連續劇和明星。

知情人士透露，被裁員的員工並沒有事先收到通知，甚至有部分員工是通過推特才知道自己的同事遭到解雇。Netflix 拒絕透露裁員人數，僅表示粉絲網站 Tudum 是公司的重要優先項目。

先前有報導指出，Netflix 也取消了多個正在開發的動畫節目，Netflix 原創動畫開發總監 Phil Rynda 及其團隊據悉已經遭到解僱。報導指出，Netflix 希望將業務聚焦在能夠吸引更多用戶的影視作品上。

隨著 Netflix 第一季財報黯淡牽連股價重挫，動搖了員工對公司長期發展成長前景的信心。Netflix 現任和前任員工在上週表示，現在想離開 Netflix 的人比歷年來的任何時候都多。

有報導指出，Netflix 員工在財報發布後，曾施壓公司領導層發放更多的股票期權以彌補損失，並提振公司員工的士氣。

Netflix 先前公布的財報顯示，第一季訂閱戶流失 20 萬人，創下 10 年來首度付費訂閱人數下跌。