著名市場空頭：資產泡沫已達瘋狂水準 美國家庭股票曝險過高

華爾街著名空頭、研究機構 Rosenberg Research 創辦人 David Rosenberg 表示，資產價格出現歷史性泡沫，市場將出現回調，美國家庭由於過度投資股票，可能在泡沫破裂時遭受重大損失。

Rosenberg 在周一 (10 日) 播出的採訪內容中說：「我們到處都有瘋狂的、狂躁的、巨大的泡沫。在我的職業生涯中，可能還要追溯到更遠的時候，我不記得曾經同時發生這麼多資產泡沫。」

他強調，美國股票、信貸和房地產是泡沫的例子。例如，過去 3 年，標普 500 指數平均上漲 20%，但通常的水準應是每年上漲 7%，現在已經連續 3 年來到歷史均值的 3 倍。這代表人們已經被沖昏了頭。

Rosenberg 指出，在估值超高之際，聯準會正準備收緊財政和貨幣政策，這可能導致股市回調。若情況更糟，今年進入熊市，他不會感到驚訝。

他進一步警告通縮的可能性。若聯準會今年升息 3-4 次，這會降低資產價值，然後會對總需求產生連鎖反應。這將導致未來出現反通貨膨脹或通貨緊縮。

對於通膨飆高，他認為，未來通膨會「日本化」，未來 3 年、5 年、10 年的通膨率會降至遠低於 2% 至 2.5%，近期的飆高的確是暫時性因素造成的。

他指出，美國家庭對股票曝險過高，過去 10 年，美國家庭資產負債表上的股票價值增長了兩倍多，達到 43 兆美元，股票在他們資產組合中的比例，從歷史平均的 14%，飆升至今天的 40%。

Rosenberg 建議，人們應該改持有債券。「我非常看好 30 年期政府債券。政府公債是一種投資多元的工具，它們與股票市場呈負相關。它們是你可能擁有的最好的保單之一。」